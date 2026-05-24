Nýir eigendur taka við Fincafresh

„Við höfðum lengi verið aðdáendur að Fincafresh þannig að þegar tækifærið bauðst að taka við rekstrinum þurftum við ekki að hugsa okkur lengi um. Að okkar mati eru þetta langbestu ávextir á Íslandi og þeim til viðbótar er félagið með mikið af öðrum frábærum sælkeravörum sem notið hafa mikilla vinsælda, t.a.m. þurrkaða ávexti, granóla, ólífuolíur, súkkulaði, hunang og fleira segir Elís Orri Guðbjartsson sem ásamt Sigrúnu Birtu Kristinsdóttur eiginkonu sinni hefur tekið við rekstri Fincafresh. Hann er 33 ára gamall Akureyringur, hún þrítugur Vesturbæingur og saman eiga þau tvo stráka, eins og þriggja ára gamla.
Elís Orri segir að grunnur félagsins liggi í þeirri hugsjón að með því að versla beint af spænskum smábændum fáist bæði ferskari og gæðameiri ávexti en þekkist hérlendis. „Þegar ávextirnir berast viðskiptavinum okkar hafa aðeins liðið nokkrir dagar frá því að þeir voru handtíndir af trjánum í Andalúsíu. Þar sem við erum einungis með árstíðabundna ávexti breytist úrvalið svo jafnt og þétt yfir árið. Appelsínurnar eru t.d. að detta úr árstíð núna og plómur, ferskjur, nektarínur, mangó og kleinuhringjaferskjur að koma inn — tímabil sem okkur skilst að sé alltaf sérstaklega vinsælt.“
Auka úrval af sælkeravörum
Hann segir að félagið verði áfram rekið á þessum sama góða grunni og verslað verði við sömu smábændurna. Grunnreksturinn taki því ekki neinum breytingum, „en þó viljum við auka við úrvalið í sælkeravörunum og bæta þjónustuna,“ segir hann. Og nefnir að þau hafi strax fengið þónokkrar ábendingar frá viðskiptavinum um vörur sem þeir myndu vilja geta verslað af okkur. „Við tökum öllum ábendingum að sjálfsögðu fagnandi.“
„Eftir tæplega fjögur ár af blóð, svita, tárum og mjög, mjög, mjög mörgum ávöxtum höfum við Bessi og Bor ákveðið að segja staðar numið og afhenda öðrum keflið. Það sem byrjaði sem lítið samfélagsverkefni um að bjóða nágrönnum okkar og nærsveitungum ferska árstíðabundna ávexti hefur hefur heldur betur undið upp á sig og erum við með hundruði vikulega viðskiptavina nær alls staðar af á landinu í dag. Við erum stoltir af því sem við afrekuðum og bjuggum til. Fincafresh er fallegt samfélag einstaklinga og fyrirtækja sem vilja aðeins það besta,“ segja þeir Bessi og Bor, stofnendur Fincafresh. Elís Orri er með þeim á myndinni