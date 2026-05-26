Sýning ársins 2026 í Menningarhúsi í Sigurhæðum

Laugardaginn 30. maí kl 13-17 opnar sýning ársins 2026 í Flóru Menningarhúsi í Sigurhæðum á Akureyri.
Brák Jónsdóttir myndlistarmaður hefur unnið ný og fersk verk sérstaklega fyrir Sigurhæðir og eru verk hennar innan um menningararf staðarins sem og verk og vörur annarra listamanna.
Boðið er upp á nýjar og forvitnileg innsetningar þar á meðal um skáldkonuna Kristínu Sigfúsdóttur úr Eyjafjarðarsveit, áhugaleikhús og sjálfsprottna skemmtun, ferðamennsku og ferðamáta, vatnahesta og Ólaf Davíðsson. Verk Brákar eru lágmyndir úr viði og keramík og bera öll 10 verkin titilinn Sýni. Á sýningunni birtast einföld form rétt eins og sýni úr viðameiri myndheimi Brákar. Í því samhengi endurspegla verkin rannsóknargripi sem festir eru á yfirborð líkt og skordýrasýni til rannsóknar og varðveislu. Mörkin milli arkífs, forngripa og uppspunninnar líffræði eru máð, en andi vísindalegrar forvitni er auðsær, rétt eins og andinn yfir Sigurhæðum.
Þess ber að geta að Brák hlaut árið 2024 Hvatningarverðlaun íslensku myndlistarverðlaunanna. Hún er fædd á Akureyri árið 1996, lauk B.A. námi í myndlist við Listaháskóla Íslands árið 2021 og nú í vor meistaranámi við Listaakademíuna í Bergen, Noregi.
Listamannsspjall verður með Brák kl 14 á laugardeginum. Svo er líka opið í Sigurhæðum á sunnudeginum komandi 31. maí kl 10-17.
Sýning ársins stendur til og með 10. október og er opið í Sigurhæðir fimmtudaga til laugardaga kl 10-17 á tímabilinu. Það er enginn aðgangseyrir, en einnig er hægt að hafa samband fyrir hópa utan þess tíma.