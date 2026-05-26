Sýning ársins 2026 í Menningarhúsi í Sigurhæðum

26. maí, 2026 - 11:56 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sýning ársins 2026 í Menningarhúsi í Sigurhæðum
Sýning ársins 2026 í Menningarhúsi í Sigurhæðum

Laugardaginn 30. maí kl 13-17 opnar sýning ársins 2026 í Flóru Menningarhúsi í Sigurhæðum á Akureyri.

Brák Jónsdóttir myndlistarmaður hefur unnið ný og fersk verk sérstaklega fyrir Sigurhæðir og eru verk hennar innan um menningararf staðarins sem og verk og vörur annarra listamanna.

Boðið er upp á nýjar og forvitnileg innsetningar þar á meðal um skáldkonuna Kristínu Sigfúsdóttur úr Eyjafjarðarsveit, áhugaleikhús og sjálfsprottna skemmtun, ferðamennsku og ferðamáta, vatnahesta og Ólaf Davíðsson. Verk Brákar eru lágmyndir úr viði og keramík og bera öll 10 verkin titilinn Sýni. Á sýningunni birtast einföld form rétt eins og sýni úr viðameiri myndheimi Brákar. Í því samhengi endurspegla verkin rannsóknargripi sem festir eru á yfirborð líkt og skordýrasýni til rannsóknar og varðveislu. Mörkin milli arkífs, forngripa og uppspunninnar líffræði eru máð, en andi vísindalegrar forvitni er auðsær, rétt eins og andinn yfir Sigurhæðum.

Þess ber að geta að Brák hlaut árið 2024 Hvatningarverðlaun íslensku myndlistarverðlaunanna. Hún er fædd á Akureyri árið 1996, lauk B.A. námi í myndlist við Listaháskóla Íslands árið 2021 og nú í vor meistaranámi við Listaakademíuna í Bergen, Noregi.

Listamannsspjall verður með Brák kl 14 á laugardeginum.  Svo er líka opið í Sigurhæðum á sunnudeginum komandi 31. maí kl 10-17.

Sýning ársins stendur til og með 10. október og er opið í Sigurhæðir fimmtudaga til laugardaga kl 10-17 á tímabilinu. Það er enginn aðgangseyrir, en einnig er hægt að hafa samband fyrir hópa utan þess tíma.

Til baka

Nýjast

  • Vinningstillaga um skipulag Akureyrarvallar kynnt í dag

    • 26.05.2026
    Vinningstillagan í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis verður tilkynnt við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi í dag og hefst kl 17.

  • Sýning ársins 2026 í Menningarhúsi í Sigurhæðum

    • 26.05.2026
    Laugardaginn 30. maí kl 13-17 opnar sýning ársins 2026 í Flóru Menningarhúsi í Sigurhæðum á Akureyri.

  • Að þora ekki að ræða við nágranna sína

    • 26.05.2026
    Vandséð er að ég hefði náð nokkrum árangri í verslun og viðskiptum ef ég hefði forðast að ræða við erlenda heildsala sem ég átti farsæl viðskipti við um árabil. Þá lét ég mig hafa það að setjast niður með þessu ágæta fólki til að ræða við það um kaup á ýmiss konar fatnaði og leita leiða til að þau viðskipti yrðu sem farsælust fyrir báða aðila. Þetta gerði ég meira að segja án þess að hafa fengið svör við öllum þeim álitamálum sem voru á milli okkar áður en viðtölin hófust. Datt ekki einu sinni í hug að spyrja þau spjörunum úr áður en ég vogaði mér að ræða við þau um væntanleg viðskipti. Slík var nú dirfskan og frekjugangurinn af minni hálfu – hóf bara samræður án þess að vera búinn að fá svör við mörgum álitamálum og án nokkurra skuldbindinga fyrir fram. Vonaði síðan það besta enda urðu niðurstöðurnar yfirleitt ágætar fyrir báða aðila.

  • Samið um rekstur MAk til næstu fjögurra ára

    • 26.05.2026
    Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Eva Hrund Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Menningarfélags Akureyrar (MAk), hafa skirfað undir nýjan samning Akureyrarbæjar og MAk um rekstur menningarfélagsins til ársloka 2029.

  • Lokaorðið Klukkan í sundlauginni

    • 25.05.2026
    Í síðasta pistli mínum skrifaði ég um innviðaskuldir og sviðsmyndir. Gekk sá pistill þó aðallega út á það hvert ég ætlaði að borga mína innviðaskuld. Komst ég aðþeirri niðurstöðu og er ég enn á þeirri skoðun að innviðaskuldin fer í mig sjálfan.

  • Hlíðarskóli safnar fyrir barnadeild sjúkrahússins

    • 25.05.2026
    Miðvikudagurinn 27. maí verður hið árlega góðgerðarhlaup Hlíðarskóla. Nemendur skólans hlaupa upp og niður heimreið skólans, eina 500 metra og snúa þar við. Hver ferð er því kílómeter og þeir hafa klukkutíma til að fara eins margar ferðir og þeir ge...

  • Akureyrarbær og Grófin Nýr samstarfssamningur

    • 25.05.2026
    Akureyrarbær og Grófin geðrækt hafa undirritað nýjan samstarfssamning um þjónustu Grófarinnar á Akureyri til ársloka 2028.

  • Eyjafjarðarsveit Viðbyggingar gamla leikskólann fá nýjan tilgang

    • 25.05.2026
    Undanfarnar vikur hefur staðið yfir undirbúningur á brottflutningi viðbygginga gamla leikskólans en því verki er nú lokið.

  • Vel heppnuð ferð ,,Stellumanna" til Færeyja

    • 24.05.2026
    ,,Ég er orðlaus, en uppfullur af gleði og þakklæti yfir þeim móttökum sem við Stellusjómenn höfum fengið hér i Færeyjum og dagurinn i Klaksvik gleymist aldrei,” sagði Sigfús Helgason í samtali við vef Vikublaðsins í dag.
Sjá meira