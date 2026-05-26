Samið um rekstur MAk til næstu fjögurra ára

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, og Eva Hrund Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Menningarfélags Akureyrar (MAk), hafa skirfað undir nýjan samning Akureyrarbæjar og MAk um rekstur menningarfélagsins til ársloka 2029.
Samningurinn nær til reksturs Leikfélags Akureyrar (LA) og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands (SN), sem og Menningarhússins Hofs og Samkomuhússins á Akureyri.
Meginmarkmið með starfsemi MAk eru m.a. öruggur rekstur og góð meðferð og nýting opinberra fjármuna, að halda úti og efla atvinnustarfsemi í leiklist og sinfónískri tónlist á Norðurlandi, að stuðla að auknu framboði og fjölbreytileika í menningar- og listalífi Norðurlands, að bjóða upp á fyrirmyndarvettvang fyrir tónlistar- og sviðslistaviðburði, fundi og ráðstefnur á Norðurlandi, að leitast við að ná til ólíkra hópa samfélagsins með fjölbreyttu framboði viðburða og að bjóða upp á viðburði sem auka menningarlæsi gesta á öllum aldri og tryggja að reglulega verði boðið upp á vandaða viðburði fyrir börn sem og reglulegar kynningar fyrir nemendur leik- og grunnskóla.