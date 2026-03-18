GV-gröfur með lægsta tilboðið

18. mars, 2026 - 12:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
GV Gröfur áttu besta boð í gatnagerð og lagnir í Holtahverfi öðrum áfanga.
Samþykkt hefur verið að ganga til samninga við GV gröfur sem átti lægsta tilboð í gatnagerð og lagnir í Holtahverfi 2. áfanga.

Tilboð GV grafa var upp á tæplega 356 milljónir króna. Þrjú tilboð bárust í verkið, en Nesbræður sendu inn tvö tilboð, annað var upp á tæplega 399 milljónir og hitt rúmar 367 milljónir.

Öll tilboðin voru yfir kostnaðaráætlun en hún hljóðar upp á 337,3 milljónir króna.

Í þessu verki leggur Akureyrarbær til hellur, malbik, jarðfestingar, ljósastaura og strengi. Norðurorka og Mila leggja til allt lagnaefni.

