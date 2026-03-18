GV-gröfur með lægsta tilboðið

Samþykkt hefur verið að ganga til samninga við GV gröfur sem átti lægsta tilboð í gatnagerð og lagnir í Holtahverfi 2. áfanga.
Tilboð GV grafa var upp á tæplega 356 milljónir króna. Þrjú tilboð bárust í verkið, en Nesbræður sendu inn tvö tilboð, annað var upp á tæplega 399 milljónir og hitt rúmar 367 milljónir.
Öll tilboðin voru yfir kostnaðaráætlun en hún hljóðar upp á 337,3 milljónir króna.
Í þessu verki leggur Akureyrarbær til hellur, malbik, jarðfestingar, ljósastaura og strengi. Norðurorka og Mila leggja til allt lagnaefni.