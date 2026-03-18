Best að hafa fljótandi sauna við Hof

18. mars, 2026 - 12:27 Margrét Þóra Þórsdóttir
Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við að fljótandi sauna verði staðsett við flotbryggju við Oddeyrarbót með fyrirvara um að leyfi fáist frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands

Sá staður sem talinn er helst koma til greina fyrir fljótandi saunu á Akureyri er stæði við flotbryggju við Oddeyrarbót næst Menningarhúsinu Hofi.

Meinhard Egilsson Olsen f.h. MeiSauna ApS sendi erindi til skipulagsráðs þar sem hann óskað eftir úthlutun á plássi fyrir fljótandi saunu. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við umhverfis- og mannvirkjasvið og Hafnasamlagið.

Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við að fljótandi sauna verði staðsett við flotbryggju við Oddeyrarbót með fyrirvara um að leyfi fáist frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands um starfsemina.

