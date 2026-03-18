Best að hafa fljótandi sauna við Hof

Sá staður sem talinn er helst koma til greina fyrir fljótandi saunu á Akureyri er stæði við flotbryggju við Oddeyrarbót næst Menningarhúsinu Hofi.
Meinhard Egilsson Olsen f.h. MeiSauna ApS sendi erindi til skipulagsráðs þar sem hann óskað eftir úthlutun á plássi fyrir fljótandi saunu. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við umhverfis- og mannvirkjasvið og Hafnasamlagið.
Skipulagsráð gerir ekki athugasemd við að fljótandi sauna verði staðsett við flotbryggju við Oddeyrarbót með fyrirvara um að leyfi fáist frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands um starfsemina.