Mikilvæg málefni ungmenna rædd á fundi í Ráðhúsinu

Árlegur fundur ungmennaráðs Akureyrarbæjar og bæjarstjórnar fór fram í Ráðhúsinu þriðjudaginn 17. mars. Á fundinum komu fram fjölbreytt sjónarmið og ábendingar um málefni sem varða börn og ungmenni í bænum.
Meðal þess sem rætt var um var hlutverk og aðkoma ungmennaráðs að ákvörðunum, námsmat í grunnskólum, samskipti nemenda og starfsfólks, sundkennslu og möguleika á að stunda íþróttir án afreksstarfs. Þá var einnig fjallað um aðstöðu í skólum og félagsmiðstöðvum, aðgengi að Hlíðarfjalli og Amtbókasafninu, samfélagsmiðlanotkun og umferðaröryggi í kringum skóla.
Fulltrúar bæjarstjórnar þökkuðu ungmennaráði fyrir málefnalega og gagnlega umræðu og lögðu áherslu á mikilvægi þess að hlusta á raddir ungs fólks. Málin sem rædd voru verða tekin til frekari umfjöllunar innan bæjarkerfisins.
