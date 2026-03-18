Er framtíð í sjúkra- og áætlunarflugi?

Full ástæða er til að hafa miklar áhyggjur af framtíð áætlunar- og sjúkraflugs um Húsavíkurflugvöll. Eins og kunnugt er liggur áætlunarflug niðri um Húsavíkurflugvöll um þessar mundir sem er miður.
Einhverja hluta vegna tekst ráðamönnum þjóðarinnar og Fjárlaganefnd Alþingis að finna fjármagn til að halda úti ríkistyrktu áætlunarflugi til Hafnar, Vestmannaeyja og nokkurra annarra minni staða á landinu. Þá fundust nýlega peningar í áætlunarflug til Ísafjarðar sem nú er í útboði og veltur á milljörðum. Á sama tíma virðist ekki vera hægt að finna krónu í ríkistyrkt flug til Húsavíkur, þrátt fyrir að þörfin sé til staðar, sem auk þess tengist beint frekari uppbyggingu á Bakka.
Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar
Það sama á við um viðhald á flugvellinum og byggingum sem undanfarin ár hefur verið skorið niður og verður svo áfram á komandi árum ef marka má samgönguáætlun. Formaður Framsýnar gekk á fund Vegagerðarinnar í gær til að ræða stöðuna og framtíð Húsavíkurflugvallar. Þar kom skýrt fram að búið væri að skera niður framlög í viðhald flugvallarins og þá væri ekki áætlað fjármagn í ríkisstyrkt flug til Húsavíkur.
Vissulega áfall en full ástæða er til þess fyrir heimamenn að berjast áfram fyrir málinu með það að markmiði að tryggja sjúkra- og áætlunarflug til Húsavíkur og að eignum flugvallarins verði viðhaldið, það er flugvelli og flugstöðvarbyggingum sem liggja undir skemmdum vegna skorts á eðlilegu viðhaldi.
Það er ekki í boði að gefast upp.
Frá þessu segir á heimasíðu Framsýnar