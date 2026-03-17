„Brottför kl 12.00" á þriðjudag. Skipstjórinn“

Svona gæti tilkynningin hafa hljóðað, já bara eins og í gamla daga þegar verið var að tilkynna brottför togaranna hér í bæ.
En er það ekki togari heldur flugvél, já það á að fara í ,,siglingu."
Eins og mönnum er í fersku minni fór héðan frá Akureyri rúmlega 40 manna hópur sjómanna í hálfgerða pílagrímsferð til hafnarborganna Hull og Grimsby í Englandi fyrir rétt tæpu ári og óhætt er að segja að ferðin hafi vakið mikla athygli bæði hér heima og ekki síður út í Bretlandi og m.a var BBC með frétt í sjónvari um komu íslensku sjómannanna frá Akureyri á besta tíma í fréttum hjá sér.
Ferðin tókst í alla staði frábærlega svo vel að menn voru ekki komnir heim þegar ákveðið var að undirbúa aðra ferð að ári þ.e.as núna í vor til hafnarborganna Cuxhaven og Bremenhvaen í Þýskalandi. Þessar borgir eiga það allar sameiginlegt að þangað sigldu íslensk fiskiskip með afla fyrrum og einmitt í þessum hópum sjómanna sem fóru til Bretlands í fyrra voru allmargir fyrrum sjómenn sem þekktu Hull og Grimsby mjög vel.
Já, og í dag þriðjudaginn 17 mars lagði af stað tæplega 40 manna hópur fyrrum sjómanna í aðra pílagrímsferð og nú til Þýskalands með viðkomu í Hull á heimleiðinni.
Menn etv að rifja upp afrek frá fyrri tíð
Stór hluti þeirra sjómanna sem fóru til Bretlands í fyrra eru einnig að fara þessa ferð til Þýskalands nú.
Sigfús Helgason sá er fer fyrir þessu verkefni ásamt Davíð Haukssyni segjast vera farnir að hlakka mikið til að heimsækja þýsku borgirnar og skoða allt það sem þær hafa upp á að bjóða.
Gríðarleg vinna er að baki við undirbúninginn og nú er komið að því að njóta ávaxtanna.
Sigfús læddi því svo að okkur á Vikublaðinu að hann væri nú þegar farin að að hugsa fyrir pílagrímsferð sjómanna til Aberdeen í Skotlandi á næsta ári en þangað sigldu líka sjómenn með fisk til sölu héðan frá Akureyri.
Já það er svo sannarlega líf og kraftur í sjómönnum þótt þeir hafi stigið í land og ljóst að framundan er skemmtileg vika hjá okkar fyrrum hetjum hafsins. mönnum