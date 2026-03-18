Aðalfundur EBAK samþykkti ályktun til framboða sem bjóða fram í komandi bæjarstjórnarkosningum

Frá aðalfundi EBAK sem fram fór i Hofi Mynd Aðsend
Fjölmennur aðalfundur Eldri borgara á Akureyri (EBAK) fór fram i gær. Á fundinum var borin upp og samþykkt ályktun til þeirra framboða sem bjóða fram lista í komandi bæjarstjórnarkosningum þann 16 maí n.k.
Ályktunin er svo hljóðandi:
Aðalfundur EBAK haldinn 17. mars 2026 skorar á þau framboð sem bjóða fram lista í bæjarstjórnarkosningunum hér á Akureyri þann 16. maí n.k., hafi málefni eldri borgara framarlega á sinni stefnuskrá.
Fundurinn bendir á að þau málefni eru fjölmörg og þar á meðal:
- Að Akureyri verði fyrirmyndarsveitarfélag fyrir eldri borgara að búa í.
- Að afsláttur að fasteignaskatti til eldri borgara verði hækkaður til samræmis við það sem best gerist hjá öðrum sveitarfélögum hér á landi.
- Að eldri borgarar fái frístundastyrk til samræmis við börn og unglinga hér í bæ, þannig að fjárhagur eldra fólks komi ekki í veg fyrir ýmiskonar afþreyingu til að styrkja sig og efla.
- Að gjaldtaka verði hófleg á þeirri þjónustu sem Akureyrarbær veitir t.d. er varðar heimsendan mat, mat í þjónustumiðstöðvum bæjarins og vegna heimaþjónustu.
- Að á Akureyri verði ávallt til lóðir til að byggja íbúðir fyrir eldra fólk ekki síst fyrir óhagnaðardrifin leigufélög, eða húsnæðissamvinnufélög.
- Að félagsaðstaða EBAK verði stækkuð og félaginu þannig gert kleyft að sinna félagsstafinu með sóma. Markmiðið er að EBAK eignist sitt eigið félagsheimili.
- Að heimaþjónustan bjóði upp á samtöl á netinu sérstaklega við þá sem eiga erfitt að komast úr húsi.
Þessi upptalning er hluti af því sem fundurinn vill koma á framfæri við þá sem vilja komast í næstu bæjarstjórn.
Fundurinn vill benda á að félagsmenn EBAK eru rúmlega 3000 og það eru líka 3000 atkvæði, svo það er til mikils að vinna að standa þétt við bakið á eldri borgurum á Akureyri.