Innblástur, þekking og reynsla í bakpokanum

Krubburinn er tveggja daga hugmyndasmiðja fyrir öll sem verður haldin á Húsavík 20.-21. mars nk.
Þar mun Hraðið, SSNE og HA taka höndum saman og bjóða öllum íbúum á aldrinum 16-99 ára til þátttöku í hugmyndasmiðju til að valdefla íbúa og stuðla að aukinni nýsköpunarfærni.
Þátttakendur fá verkefni upp í hendurnar, innblástur og þjálfun og þurfa í raun bara að mæta á staðinn og leyfa þjálfurum að leiða sig í gegnum skemmtilegt ferli Hugmyndahraðhlaupsins Krubbs.
Eða með orðum Stefáns Péturs í Hraðinu ,,Verið velkomin með okkur í hugarflug, við pökkum fyrir ykkur innblæstri, reynslu og þekkingu í bakpokann.“
Orðið hugmyndahraðhlaup er reyndar hugarsmíði Stefáns nýsköpunarstjóra Hraðsins, sem er afar viðeigandi þar sem hann er á hlaupum þessa dagana að undirbúa Krubb.
Áskoranir ársins eru afar spennandi:
Áskorun eitt: Hvernig gerum við bæi betri fyrir börn?
Áskorun tvö: Opni glugginn
Áskorun þar sem öll mega lofa hugmyndafluginu að ráða og leggja fram hugmyndir – stórar sem smáar. Hér eru engar rangar hugmyndir, aðeins tækifæri til að sjá hlutina í nýju ljósi og prófa nýjar leiðir.
,,Það verður nóg af innblæstri á Krubbi! Reynslumiklir mentorar og þjálfarar aðstoða þátttakendur í gegnum allt ferlið, en rúsínan í pylsuendanum er innblástur frá krökkum í 4. bekk sem taka þátt í Krakkakrubbi um morguninn. Þau munu blása fullorðna fólkinu byr í brjóst og koma hugarfluginu af stað með innleggi á Krubbi hugmyndahraðhlaupi. Kannski verða einhver þeirra jafnvel mentorar?“ segir Stefán Pétur.
,,Hugmyndahraðhlaup er öflug reynsla sem ýtir undir nýsköpun og sköpunargáfu á margvíslega vegu. Fólk fær tækifæri til að æfa sig að hugsa út fyrir kassann, það lærir að forgangsraða hugmyndum, hafna óraunhæfum og endurbæta fljótt, það fær reynslu í að vinna með hópi með ólíka sín á viðfangsefnið og auðvitað að segja frá hugmyndinni sinni. Í raun allt eitthvað sem nýtist í hinu daglega lífi.“ Segir Hildur verkefnastjóri hjá SSNE.
Skipuleggjendur Krubbs nefna reglulega mikilvægi mentorana sem þátttakendur geta leitað til. Þegar litið er yfir hópinn má sjá fólk úr ólíkum áttum með fjölbreytta reynslu. Frumkvöðlafærðing hjá Samtökum Iðnaðarins, viðburðastjóra hjá Menningarfélagi Akureyrar, nýsköpunarstjóra Háskólans á Akureyri, markaðsstjóra DriftEA, verkefnastjóra atvinnuuppbyggingar á Bakka, landslagsarkitekt, barnamenningarhönnuð, ferðamálafræðing, meðstofnanda STEM Íslands og síðast en ekki síst börn úr 4. bekk sem leita má til með vangaveltur um hversu fýsileg hugmynd er. Það er afar áhugaverður vinkill.
Hugmyndahraðhlaupið dregur nafn sitt af Krubbi og svokölluðu Krubbsveðri sem skapast í ákveðinni vindátt á Húsavík. Veðrinu fylgir svo mikill stormur að fólk heldur sig innan dyra meðan hann geysar. Stefán segist vonast eftir alvöru Krubbsstormi í hugum þátttakenda meðan á hlaupinu stendur!