Vel lukkaðar endurbætur hjá Bjargi líkamsræktarstöð

01. febrúar, 2026 - 12:33 Margrét Þóra Þórsdóttir
Stöðin hefur fengið gagngera upplyftingu
„Akureyringar eru heilt yfir duglegir að mæta til okkar í ræktina og þó nokkuð um kúnna sem hafa verið frá upphafi. Við getum ekki annað en verið ánægð með það segir Páll Hólm Sigurðsson framkvæmdastjóri og annar eigenda Bjargs, líkamsræktarstöðvar.

Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir hjá Bjargi, líkamsræktarstöð undanfarið tæpt ár en hafist var handa við beytingar um miðjan mars í fyrra. Búningsaðstaða sem Bjarg hafði leigt af nágrönnum sínum í Sjálfsbjörg endurhæfingarstöð frá upphafi stöðvarinnar fór þá í aðra notkun. Nú hefur ný og glæsileg aðstaða verið tekin í notkun hjá Bjargi.

Fyrirtækin tvö, Bjarg, og Sjálfsbjörg séu nú alveg aðskilin. „Framkvæmdirnar gengu heilt yfir vel og kúnnarnir hjá okkur tóku raskinu sem fylgdi mjög vel, þeir voru samvinnuþýðir í gegnum allt ferlið,“ segir hann.

Reistu 80 fermetra nýbyggingu

Nú nýverið var tekin í notkun nýr inngangur, kaffistofa, afgreiðsla, búningsklefa og góð aðstaða úti með heitum pottum og köldum sem og saunaklefa.

„Það voru allir sammála um að gömlu klefarnir voru orðnir helst til sjúskkaðir og þeim veitti alls ekki af upplyftingu. Ég er nokkuð sannfærður um að vel hafi tekist til með nýju búningsklefana sem eru hinir glæsilegustu,“ segir Páll en nýbygging, um 80 fermetrar að stærð var steypt upp fyrir nýja búningsklefa.

Glæsilegt útisvæði

„Útisvæðið gekk líka í gegnum miklar endurnýjun, en þar er að finna tvo 10 manna heita potta, kaldan pott, saunu og útisturtu. Á útisvæðinu er kjörið tækifæri til að slaka á eftir æfingu og fá sem mest út úr líkamsræktinni. Útisvæðið er gríðarlega vel sótt og klárlega hluti af æfingarútínu margra sem stunda líkamsrækt hjá okkur. Það er líka hluti af félagslega þættinum m.a. þegar hópar eru námskeiðum og eða í opnum tímum, þá er tilvalið að fara í pottinn eftir góða æfingu,“ segir Páll.

Tækjakostur stöðvarinnar hefur einnig verið endurnýjaður og tækjasalurinn lítur vel út, en fyrir valinu urðu góð og vinsæl tæki sem ekki eru í notkun annars staðar á Akureyri, m.a. tæki úr Pure strength línunni frá Technogym. Þá bættust við sex ný hlaupabretti

Heitu tímarnir vinsælir.

Páll segir að í fyrrasumar hafi heiti salurinn verið stækkaður, þar sem áður komust fyrir 20 manns er ný rými fyrir 30 manns. Í heita salnum eru Innfra rauðar plötur hengdar í loftið, en hitinn gerir að verkum að vöðvaspenna, bólgur og verkir minnka og einnig hjálpar það til við að ná dýpri hreyfingu í vöðvana og framkvæmda hreyfingar betur. Innfra rauðinn lækkar líka blóðþrýsting, styrki hjartavöðann, eykur blóðflæði og örvar æðakerfið. „Heitu tímarnir eru gríðarlega vinsælir og því var tímabært að auka plássið þannig að fleiri kæmust að,“ segir hann.  Í salnum eru bæði í boði lokuð námskeið og opnir tímar þar sem unnið er með handlóð, bjöllur, bolta, teygjur og sína eigin líkamsþyngd. „Við bjóðum upp á fjölbreytta tíma og það fellur í kramið hjá okkar fólki.“

