Janúar í Norðurþingi, stiklað á stóru.

Janúar í Norðurþingi hefur einkennst af mikilli veðurblíðu miðað við árstíma. Þrátt fyrir snjóleysi í byggð hefur gönguskíðabrautin á skíðasvæðinu við Reyðarárhnjúk verið opnuð. Það er ástæða til að hvetja fólk til að notfæra sér aðstöðuna sem hefur verið endurbætt, bæði var brautin lengd og lýsing bætt. Í byrjun janúar var lögð fín gönguskíðabraut á Klifatjörninni við Kópasker en síðustu daga hefur snjóleysi hamlað notkun þar.
Á framkvæmdasviði er verið að undirbúa framkvæmdar- og viðhaldsverkefni ársins. Viðbygging við Borgarhólsskóla vegna frístundar og félagsmiðstöðvar er á áætlun og reiknað með afhendingu hússins í júní. Gott veður í haust hefur hjálpað til við að halda tímaáætlun. Lokið var við að steypa alla veggi og þaki komið á húsið fyrir jól og nú er í gangi vinna innan dyra. Nýta á sumarið í frágang lóðar þar sem koma nokkur ný leiktæki og stefnt á að allt verði tilbúið fyrir skólabyrjun í haust. Önnur framkvæmdaverkefni á Húsavík verða viðhald stjórnsýsluhússins, gatnagerð Ketilsbraut og gólf og stúka í íþróttahöll. Í Lundi er gert ráð fyrir byggingu sundlaugar, framkvæmd sem skiptist á tvö ár en áætlanir gera ráð fyrir sundkennslu í nýju mannvirki á vordögum 2027. Í janúar var lokið við niðurrif Helguskúrs samkvæmt áætlun þar um en tímalína þeirrar framkvæmdar var kynnt í upphafi ársins.
Á velferðasviði hefur verið gengið frá styrktarsamningum við Íþróttafélagið Völsung og Golfklúbb Húsavíkur. Unnið er að samningum við félög eldri borgara á Raufarhöfn og í Öxarfjarðarhéraði um styrki til tómstunda- og félagsstarf á svæðinu. Einnig er unnið að samkomulagi um hreyfiverkefni við Íþróttafélagið Þingeying. Skólahald gengur almennt vel í öllu sveitarfélaginu en fjölskylduráð hefur til umfjöllunar starfsemi Grunnskólans á Raufarhöfn þar sem kennsla skólabarna á Raufarhöfn hefur farið fram í Öxarfjarðarskóla frá því í lok október. Vinnuaðstaða starfsfólks á Grænuvöllum hefur verið flutt tímabundið úr Iðavöllum 8 þar sem þörf er á viðhaldi. Það hefur því verið þröng á þingi á Grænuvöllum og vonandi ekki langt að bíða þar til hægt verður að taka starfsmannaaðstöðuna á Iðavöllum í notkun ný.
Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Norðurþingi
Samgönguáætlun er nú opin í samráðsgátt stjórnvalda og til umfjöllunar í byggðarráði. Unnið er að umsögn frá Norðurþingi en t.a.m. er ekki gert ráð fyrir fjármagni í viðhald og endurbætur á flugvelli eða flugaðstöðu á Húsavíkurflugvelli. Eftir fund með fulltrúum Isavia áréttaði byggðarráð um nauðsyn þess að Húsavíkurflugvelli verði haldið við og haldið opnum með tilliti til notkunar fyrir sjúkraflug. Frestur til að skila inn umsögn um samgönguáætlun er til 9. febrúar.
Slökkviliðið okkar hefur staðið í ströngu síðustu vikur. Um áramótin kviknaði eldur í sinu ofan skógræktarinnar í Húsavíkurfjalli en slökkvilið og viðbragðsaðilar á svæðinu náðu tökum á því fljótt og vel, það fór sannarlega betur en leit út fyrir á tímabili. Fyrirtækið Garðvík varð síðan fyrir umtalsverðu tjóni sl. miðvikudagsmorgun þegar kviknaði í iðnaðarhúsnæði fyrirtækisins í Haukamýri. Þrátt fyrir að slökkviliðið okkar hafi verið fljótt á staðinn eftir útkall er ljóst að um mikið áfall er að ræða en altjón varð á öllum búnaði í húsinu.
Rekstrarstöðvun PCC á Bakka hefur staðið yfir frá því um mitt sumar. Ekkert er sjáanlegt í kortunum sem bendir til þess að breyting verði þar á en staðan er reglulega tekin með forsvarsfólki fyrirtækisins. Frá áramótum hefur mikill tími farið í yfirfærslu verkefna vegna atvinnulífsins til nýs verkefnastjóra atvinnumála á Bakka. Í síðustu viku voru fundir í Reykjavík með forsvarsfólki fyrirtækja sem eru að óska eftir samtali um lóðir á Bakka og einnig með orkufyrirtækjum og Íslandsstofu. Við náðum góðum hádegisfundi á Alþingi með þingmönnum NA kjördæmis sem gátu hitt okkur. Þar fórum við m.a. yfir stöðu atvinnulífsins í Norðurþingi, stöðu PCC, orkumál, Húsavíkurflug og atriði í samgönguáætlun sem þarf að ýta á eftir.
Á janúarfundi sveitarstjórnar sem haldinn var á Kópaskeri var þess minnst að 50 ár voru liðin frá stóra Kópaskersskjálftanum 1976 sem mældist 6,4 stig og átti upptök sín undir hafsbotni skammt undan Kópaskeri. Á fundinum var einnig samþykkt með 7 atkvæðum tillaga um að sveitastjórn óski eftir því við verkefnastjórn rammaáætlunar að vindorkukostur á Hólaheiði/Hnotasteinn verði endurmetinn og færður úr biðflokki í nýtingarflokk, tveir sveitarstjórnarfulltrúar greiddu atkvæði á móti. Í greinargerð með tillögunni segir að verkefnið geti haft mikil áhrif á byggðaþróun, raforkuöryggi og samkeppnishæfni Norðausturlands og er mikilvæg viðskiptaleg forsenda Landsnets í mati á arðsemi nýrrar flutningslínu frá Kópaskeri til Vopnafjarðar m.t.t. tengigjalda, innmötunar og flutnings raforku frá svæðinu.
Sl. fimmtudag bárust fréttir af því að Hæstiréttur hefði hafnað umsókn Hafnasjóðs Norðurþings um leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar frá 30. október í farþegagjaldamáli Hafnasjóðs gegn Gentle Giants. Niðurstaða Landsréttar er því endanleg og liggur fyrir að stjórn Hafnasjóðs þarf að vinna úr málinu miðað við þá niðurstöðu.
Þetta er aðeins ágrip af því helsta sem var til umfjöllunar og í vinnslu hjá Norðurþingi í janúar. Ég bendi áhugasömum á að fylgjast með afgreiðslum fagráða undir fundargerðum á heimasíðu sveitarfélagsins www.nordurthing.is. Einnig eru reglulega birtar fréttir á heimasíðunni og á facebook af því sem er efst á baugi hverju sinni.