Enn koma Hollvinir SAk færandi hendi

Hollvinir Sjúkrahúsins á Akureyri gera það svo sannarlega ekki endasleppt, fyrir nokkrum dögum færðu samtökin lyflækningadeild minnningargjöf og afhentu starfsfólki blómvönd og samúðarkveðju vegna fráfalls Sólveigar Huldu Valgeirsdóttur, fyrrum deildarstjóra lyflækningadeildar.
Nú færðu Hollvinir SAk skurðlækningadeild þrjár göngugrindur að gjöf. „Göngugrindurnar nýtast sjúklingum mjög vel en það eru fjölmargir sem þurfa skiljanlega að nota þær eftir aðgerð. Þannig að gjöfin gagnast svo sannarlega vel og erum við Hollvinum þakklát fyrir þeirra stuðning.“ Segir Bryndís María Davíðsdóttir, deildarstjóri skurðlækningadeildar.
„Það er venju samkvæmt gleðilegt að geta fært deildum Sjúkrahússins á Akureyri búnað sem gagnast sjúklingum.“ Segir Jóhannes G. Bjarnason, formaður stjórnar Hollvina.
Við þetta má bæta að á skurðlækningadeild hefur verið tekin í notkun ný dagstofa fyrir sjúklinga. „Það er ákaflega gott að geta boðið sjúklingum upp á rými til að setjast niður með aðstandendum eða nýta með þeim hætti sem hentar, þegar fólk vill vera utan sjúkrarýma.“ Segir Bryndís María Davíðsdóttir, deildarstjóri skurðlækningadeildar.
Dagstofan er hin huggulegasta
