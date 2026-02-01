Efnt til samkeppni um skipulag svæðisins sem hýsir i dag Akureyrarvöll

01. febrúar, 2026 - 11:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Akureyrarbær í samstarfi við Arkitektafélag Íslands standa fyrir samkeppni um nýtt skipulag á lóðinni sem Akureyrarvöllur stendur á. Hugmyndum skal skilað inn undir lok april n.k og mun niðurstaða fimm manna dómnefndar en hana skipa, Halla Björk Reynisdóttir, Hlynur Jóhannsson, og Sindri Kristjánsson sem tilnefnd eru frá bænum og þær Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ og Fríða Björg Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt FÍLA liggja fyrir í lok maí.

Í útskýringum með verkefninu segir m.a.

,,Samkeppnissvæðið

Samkeppnissvæðið er fyrrverandi íþróttaleikvangur Akureyrar og liggur rétt norðan við miðbæ Akureyrar í nálægð við höfn, verslunarkjarna Glerársvæðis og býður upp á tækifæri til áhugaverðrar þróunar sem styrkt gæti miðbæjarsvæði Akureyrar með því að tengja saman suður og norðurhluta þess.

Meginmarkmið

Meginmarkmið samkeppninnar er að ná fram sem bestri heildarlausn sem yrði forsenda fyrir nýju deiliskipulagi fyrir svæðið. Markmið er að svæðið styrki og tengi miðbæ Akureyrar við önnur svæði. Óskað er eftir hugmyndum að framtíðarþróun svæðisins sem einkennist að virðingu við staðareinkenni, metnaðarfullum arkitektúr bygginga og útisvæða, bíður upp á fjölbreytt mannlíf og styður við náttúrugæði svæðisins. Leitað er eftir raunhæfum tillögum sem gefa svæðinu fallegt, gróskumikið og spennandi heildaryfirbragð í sátt við umhverfi og sögu Akureyrarbæjar.

Áherslur dómnefndar

  • Heildaryfirbragð, notagildi, vandaður arkitektúr bygginga og útisvæði sem taka mið af staðaranda og veðurfarsskilyrðum.
  • Uppbygging miðsvæðis sem styrki núverandi innviði bæjarins og tengir hverfahluta.
  • Aðgengis-, umferðar- og öryggismál leyst og tengd stígakerfi Akureyrarbæjar.
  • Nýti sögu Akureyrarvallar og kennileiti svæðisins s.s. klappir og gróður.
  • Umhverfissjónarmið og sjálfbærni við hönnun og efnisval.
  • Vinni með og dragi úr áhrifum Glerárgötu (þjóðvegur 1).

Verðlaunafé

  1. verðlaun eru kr. 6.000.000,-
  2. verðlaun eru kr. 3.000.000,-
  3. verðlaun eru kr. 1.000.000,-“
