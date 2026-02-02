Hörgársveit tekur sitt fyrsta Græna skref

02. febrúar, 2026 - 14:35 Margrét Þóra Þórsdóttir
Anna G. Kristjánsdóttir skrifstofustjóri tók við viðurkenningu SSNE Mynd á vef Hörgársveitar
Hörgársveit hefur stigið sitt fyrsta Græna skref af fimm í umhverfisverkefninu Græn skref, sem SSNE heldur utan um.

Innleiðing Grænu skrefanna hófst á haustmánuðum og lauk fyrsta skrefinu formlega í desember 2025.Fulltrúi SSNE afhenti viðurkenninguna og kynnti kröfur og viðmið næsta skrefs sem farið var yfir með starfsfólki.

Innleiðingin hefur gengið vel og er Hörgársveit þegar komin langt með undirbúning næsta skrefs. Áhersla á gott skipulag, samvinnu starfsfólks og skýr markmið hefur lagt grunn að markvissri vinnu við að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar.

  • SAk - Jákvæður árangur af verkefninu „Hreyfum okkur“

    • 02.02.2026
    Verkefnið Hreyfum okkur, sem miðar að því að hvetja sjúklinga til aukinnar hreyfingar meðan á innlögn stendur, er þegar farið að skila mælanlegum árangri að því er fram kemur á vefsíðu Sjúkrahússins á Akureyri.

  • Frá þekkingu til þróunaráhrifa

    • 02.02.2026
    Utanríkisráðherra á opnum fundi um sjálfbæra þróun í sjávarútvegi við Háskólann á Akureyri

  • Janúar í Norðurþingi, stiklað á stóru.

    • 01.02.2026
    Janúar í Norðurþingi hefur einkennst af mikilli veðurblíðu miðað við árstíma. Þrátt fyrir snjóleysi í byggð hefur gönguskíðabrautin á skíðasvæðinu við Reyðarárhnjúk verið opnuð. Það er ástæða til að hvetja fólk til að notfæra sér aðstöðuna sem hefur verið endurbætt, bæði var brautin lengd og lýsing bætt. Í byrjun janúar var lögð fín gönguskíðabraut á Klifatjörninni við Kópasker en síðustu daga hefur snjóleysi hamlað notkun þar.

  • Vel lukkaðar endurbætur hjá Bjargi líkamsræktarstöð

    • 01.02.2026
    „Akureyringar eru heilt yfir duglegir að mæta til okkar í ræktina og þó nokkuð um kúnna sem hafa verið frá upphafi. Við getum ekki annað en verið ánægð með það segir Páll Hólm Sigurðsson framkvæmdastjóri og annar eigenda Bjargs, líkamsræktarstöðvar.

  • Þórhallur Harðarson gefur kost á sér í 4. sæti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

    • 01.02.2026
    Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, gefur kost á sér í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga, í röðun sem fram fer 7. febrúar.

  • Efnt til samkeppni um skipulag svæðisins sem hýsir i dag Akureyrarvöll

    • 01.02.2026
    Akureyrarbær í samstarfi við Arkitektafélag Íslands standa fyrir samkeppni um nýtt skipulag á lóðinni sem Akureyrarvöllur stendur á. Hugmyndum skal skilað inn undir lok april n.k og mun niðurstaða fimm manna dómnefndar en hana skipa, Halla Björk Reynisdóttir, Hlynur Jóhannsson, og Sindri Kristjánsson sem tilnefnd eru frá bænum og þær Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ og Fríða Björg Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt FÍLA liggja fyrir í lok maí.

  • Kristnnesspítali Ákveðið að opna 7 daga rými á á ný

    • 31.01.2026
    Ákveðið hefur verið að opna 7 daga rými á ný á Kristnesspítala frá og með 7.-8. febrúar. Opnuð verður blönduð deild þ.e. dagdeild, 5 daga- og 7 dagadeild en starfsemin verður skert til að byrja með á meðan unnið er að því að manna deildina. Á deildinni verða 18 rými í fyrstu og óljóst í hve langan tíma starfsemin verður skert.

  • Stefanía og Baldvin eru íþróttakona og karl UFA 2025

    • 31.01.2026
    Stefanía Daney Guðmundsdóttir og Baldvin Þór Magnússon eru íþróttakona og karl Ungmennafélags Akureyrar fyrir árið 2025.
