Hörgársveit tekur sitt fyrsta Græna skref

Hörgársveit hefur stigið sitt fyrsta Græna skref af fimm í umhverfisverkefninu Græn skref, sem SSNE heldur utan um.
Innleiðing Grænu skrefanna hófst á haustmánuðum og lauk fyrsta skrefinu formlega í desember 2025.Fulltrúi SSNE afhenti viðurkenninguna og kynnti kröfur og viðmið næsta skrefs sem farið var yfir með starfsfólki.
Innleiðingin hefur gengið vel og er Hörgársveit þegar komin langt með undirbúning næsta skrefs. Áhersla á gott skipulag, samvinnu starfsfólks og skýr markmið hefur lagt grunn að markvissri vinnu við að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar.