Bambahús rís við Hlíðarskóla

02. febrúar, 2026 - 17:46 Sigurður Bibbi Sigurðarson
Bambahúsið í byggingu. Myndir Hlíðarskóli
Vikublaðið frétti af byggingu Bambahúss við Hlíðaskóla í Skjaldarvík og tók því hús á skólastjóranum um nánari fréttir af gangi mála varðandi það og annað.

Hvað er að frétta af þessu svokallaða Bambahúsi og hvað er það eiginlega?

Valdimar (V): Okkur hafði lengi langað til að smíða gróðurhús úr bömbum (sem er stálgrindin utan um stóra plasttanka) en það er ekkert auðvelt að fá þannig. Við fórum því í að smíða hefðbundið gróðurhús þegar stuttu seinna fáum við tækifæri á að eignast þessa bamba. Þá var farið í að hugsa hvað við gætum gert og okkur vantar alltaf geymslupláss fyrir allskonar dót og úr varð að við myndum smíða geymslukofa úr bömbum. Við Gummi (smíðakennari) áttum stefnumót með gervigreindinni um það hvernig væri hægt að gera þetta og hvernig væri hægt að hanna húsið svo að það falli sem best inn í nátturuvænt umhverfi skólans. Síðan þá hafa nemendur tekið fullan þátt í verkefninu t.d. með að breyta útfærslunni aðeins, taka allar grindurnar í sundur, beygja þær þannig hægt sé að nota og setja aftur saman svo eitthvað sé nefnt.

Valdimar Heiðar Valsson, skólastjóri

Nemendur okkar, sem eru núna í 3. - 10. bekk fá öll sitt hlutverk við verkefnið þannig að það sé sameign allra nemendanna. Við erum nefnilega með annað spennandi verkefni en það er að smíða flotbryggju sem við ætlum hafa niður í fjöru. Draumurinn er síðan að kaupa kayaka sem nemendur gætu leikið sér á í frímínútum og þegar veður leyfir á haustin og vorin. Þá kemur skúrinn sér vel að geyma kayakana yfir veturinn. Hvernig við fjármögnum síðan kayakana er seinni tíma vandamál en við höfum mikla trú á þessu verkefni og að þetta yrði frábær viðbót við skólann.

Þetta hús og bryggjan verða ekki bara smíðaverkefni heldur verður þetta ferli þar sem margar námsgreinar samtvinnast í einu verkefni, s.s. handmennt, stærðfræði, upplýsingamennt, enska, íslenska, samvinna, samstarf, ábyrgð, sjálfbærni og margt fleira.

Þetta verk virðist því skipta ykkur miklu máli en hvernig fellur þetta að skólanámskrá og markmiðum Hlíðaskóla?

V: Hlíðaskóli er lítill skóli þar sem við reynum að umvefja nemendur með trausti og væntumþykju og fá þau til að trúa á eigin getu og efla metnað þeirra í náminu með margs konar námsefni og námsleiðum sem aðrir skólar geta e.t.v. ekki boðið upp á. Við nýtum þetta verkefni til að leggja áherslu á samheldni, trú á eigin getu og annarra.

Markmiðið er ekki bara hús heldur það að nemendur verði sterkari andlega þegar húsið er risið og þeir sjá með eigin augum hvað þau geta afrekað saman. Að þeim séu allir vegir færir ef þeir leggja sig fram og hvetja og hjálpa öðrum.

Eitthvað hlýtur þetta að kosta?

V: Auðvitað kostar alltaf eitthvað að koma upp svona húsi en við eigum marga góða vini sem aðstoða okkur en þiggjum alltaf fleiri hendur á dekk. Það verður ekki metið til fjár ávinningurinn af þessu fyrir nemendur þannig að við vonum að fyrirtæki sem geta séð af einhverju sem gagnast okkur í þessu verkefni geti lagt okkur lið, sama hversu lítið það er. Einnig til að sýna nemendum okkar að þeir eru mikils virði í augum annarra.

Eru fleiri svona verkefni sem Hlíðaskóli er með á döfinni?

V: Á vorin leggjum við okkar lóð á vogarskálarnar til að hjálpa öðrum er við höldum góðgerðarhlaupið okkar. Þá hlaupa nemendur í dágóða stund hér á skólalóðinni, upp og niður afleggjarann til okkar. Þeir safna áheitum sem renna svo í gott í málefni sem nemendur velja sjálfir.

Við þökkum Valdimar fyrir spjallið og vonum að einhverjir hlaupi undir bagga með nemendum skólans núna eða þegar góðgerðarhlaupið verður á vormánuðum.

