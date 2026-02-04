Hvernig verður Akureyri svæðisborg?

04. febrúar, 2026 - 09:23 Sindri S. Kristjánsson
Sindri S. Kristjánsson Varaþingmaður Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi
Sindri S. Kristjánsson Varaþingmaður Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi

Hvernig verður bær borg? Síðasta haust ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni framkvæmd sérstakrar borgarstefnu fyrir árin 2025–2040. Með samþykkt borgarstefnu hefur Alþingi viðurkennt mikilvægi þess að efla Akureyri sem formlega svæðisborg. Þetta er ekki einungis táknræn yfirlýsing heldur felur hún í sér viðurkenningu á því að Akureyri sé drifkraftur þjónustu, menningar og efnahagslífs fyrir miklu stærra svæði en sem nemur sveitarfélagsmörkum Akureyrar.

 

Framtíðarsýnin er metnaðarfull. Akureyri á að vera miðpunktur svæðisins þar sem íbúar njóta fjölbreyttrar menntunar, hágæða heilbrigðisþjónustu og greiðra samgangna, jafnt innanlands sem og til útlanda. Markmiðið er að skapa enn öflugra svæði atvinnu og þjónustu sem virkar sem ein heild þegar kemur að búsetu og þjónustu. En þessi markmið munu hvorki nást og né mun þessi sýn verða að veruleika ef engar eru aðgerðirnar, ef ekkert er framkvæmt.

 

Án beinna aðgerða og samþættingar við aðra opinbera áætlanagerð, s.s. samgöngu- og innviðaáætlanir, mun stefnan ekki verða að veruleika. Það er nauðsynlegt að bæjarstjórn, borgarstjórn og ríkisstjórn snúi bökum saman, setji á fót og nýti þann formlega samstarfsvettvang sem stefnan kveður á um til að hrinda í framkvæmd hinum svokölluðu lykilviðfangsefnum stefnunnar. Kröftug uppbygging innviða sem styður við vöxt Akureyrar sem svæðisborgar eru nauðsynleg til að ná fram þeim efnahagslega og menningarlega drifkrafti sem að er stefnt.

Borgarstefna er 2025-2040 er gott nauðsynlegt fyrsta skref, en hún er aðeins fyrsta skrefið. Ef Íslendingum er alvara með því að hlúa að og styðja við byggð utan svæðisins sem afmarkast af Hvítá og Hvítá, og tryggja raunverulega valkosti í búsetu á Íslandi, verðum við að hefjast handa sem allra fyrst.

Höfundur er Akureyringur og varaþingmaður Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi

    04.02.2026
