Líf og starf Drífu Viðar í þriðjudagsfyrirlestri

03. febrúar, 2026 - 12:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Auður Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur fjallar um Drífu Viðar
Auður Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur fjallar um Drífu Viðar

dag, þriðjudaginn 3. febrúar kl. 16:25, heldur Auður Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni „Listakonan Drífa Viðar“. Aðgangur er ókeypis.

Efni fyrirlestursins er ný bók um myndlistarkonuna, rithöfundinn og gagnrýnandann Drífu Viðar (1920-1971). Auður er ein þriggja ritstjóra bókarinnar, ásamt Kristínu Guðrúnu Jónsdóttur og Elísabetu Gunnarsdóttur.

Drífa Viðar var fjölhæf listakona sem lá mikið á hjarta. Hún málaði myndir og teiknaði, samdi ljóð og sögur, var myndlistar- og bókmenntagagnrýnandi og tónlistin skipaði alltaf mikilvægan sess í lífi hennar. Þar að auki var hún pólitísk baráttukona. Í fyrirlestrinum verður sagt frá myndlistarmenntun Drífu í New York og París, fjallað um nokkur af málverkum hennar og þá fagurfræðilegu stefnu sem lesa má úr listgagnrýni hennar. Þá verður einnig lesið upp úr bréfum Drífu, sem lýsa bæði tíðarandanum og persónulegri afstöðu hennar til listarinnar.

Auður Aðalsteinsdóttir er lektor í umhverfishugvísindum og forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Þingeyjarsveit. Hún hefur skrifað fjölda fræðigreina um íslenskar samtímabókmenntir og er jafnframt höfundur bókanna Þvílíkar ófreskjur: vald og virkni ritdóma á íslensku bókmenntasviði (2021) og Hamfarir í bókmenntum og listum (2023).

Þriðjudagsfyrirlestrarnir eru samvinnuverkefni Listasafnsins á Akureyri, VMA, Myndlistarfélagsins og Gilfélagsins.

 
Til baka

Nýjast

  • Mikið um að vera í Háskólanum á morgun miðvikudag

    • 03.02.2026
    Yfir skólaárið stendur Háskólinn á Akureyri fyrir fjölda viðburða sem opnir eru almenningi. Þeir eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir og því ættu öll að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á einhverjum tímapunkti. Við hvetjum þau sem búsett eru á svæðinu sérstaklega til þess að mæta á viðburðina í húsakynnum háskólans en stærsti hluti viðburða fer þó einnig fram í streymi.

  • Líf og starf Drífu Viðar í þriðjudagsfyrirlestri

    • 03.02.2026
    Í dag, þriðjudaginn 3. febrúar kl. 16:25, heldur Auður Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni „Listakonan Drífa Viðar“. Aðgangur er ókeypis.

  • Arna Rut Gunnarsdóttir gefur kost á sér í 3.- 4. sæti

    • 02.02.2026
    Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Tengis, gefur kost á sér í  3- 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga í röðun sem fram fer í fulltrúaráði 7. febrúar nk. 

  • Bambahús rís við Hlíðarskóla

    • 02.02.2026
    Vikublaðið frétti af byggingu Bambahúss við Hlíðaskóla í Skjaldarvík og tók því hús á skólastjóranum um nánari fréttir af gangi mála varðandi það og annað.

  • Hörgársveit tekur sitt fyrsta Græna skref

    • 02.02.2026
    Hörgársveit hefur stigið sitt fyrsta Græna skref af fimm í umhverfisverkefninu Græn skref, sem SSNE heldur utan um.

  • SAk - Jákvæður árangur af verkefninu „Hreyfum okkur“

    • 02.02.2026
    Verkefnið Hreyfum okkur, sem miðar að því að hvetja sjúklinga til aukinnar hreyfingar meðan á innlögn stendur, er þegar farið að skila mælanlegum árangri að því er fram kemur á vefsíðu Sjúkrahússins á Akureyri.

  • Frá þekkingu til þróunaráhrifa

    • 02.02.2026
    Utanríkisráðherra á opnum fundi um sjálfbæra þróun í sjávarútvegi við Háskólann á Akureyri

  • Janúar í Norðurþingi, stiklað á stóru.

    • 01.02.2026
    Janúar í Norðurþingi hefur einkennst af mikilli veðurblíðu miðað við árstíma. Þrátt fyrir snjóleysi í byggð hefur gönguskíðabrautin á skíðasvæðinu við Reyðarárhnjúk verið opnuð. Það er ástæða til að hvetja fólk til að notfæra sér aðstöðuna sem hefur verið endurbætt, bæði var brautin lengd og lýsing bætt. Í byrjun janúar var lögð fín gönguskíðabraut á Klifatjörninni við Kópasker en síðustu daga hefur snjóleysi hamlað notkun þar.

  • Vel lukkaðar endurbætur hjá Bjargi líkamsræktarstöð

    • 01.02.2026
    „Akureyringar eru heilt yfir duglegir að mæta til okkar í ræktina og þó nokkuð um kúnna sem hafa verið frá upphafi. Við getum ekki annað en verið ánægð með það segir Páll Hólm Sigurðsson framkvæmdastjóri og annar eigenda Bjargs, líkamsræktarstöðvar.
Sjá meira