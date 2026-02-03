Mikið um að vera í Háskólanum á morgun miðvikudag

Á morgun, miðvikudaginn 4. febrúar, er stór dagur þegar kemur að viðburðahaldi þar sem verða meðal annars tekin fyrir samfélagsleg málefni sem mörg hafa eflaust áhuga á að ræða og fræðast meira um.
Hver á Grænland? Nýlendustefna, ný-nýlendustefna og sjálfsákvörðunarréttur þjóða árið 2026
Við hefjum daginn á Lögfræðitorgi sem ber yfirskriftina Hver á Grænland? Nýlendustefna, ný-nýlendustefna og sjálfsákvörðunarréttur þjóða árið 2026
Grænlendingar eru viðurkenndir samkvæmt alþjóðarétti, sem og danskri löggjöf, sem þjóð með sjálfsákvörðunarrétt. Á þessu Lögfræðitorgi verður meðal annars rætt um það hvaða afleiðingar núverandi óvissa og ólga kunni að hafa fyrir Ísland, og á hvaða hátt Ísland, sem nánasti samstarfsaðili Grænlands, Danmerkur, Bandaríkjanna og Evrópusambandsins, geti og beri að bregðast við þróun mála í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar sínar og aðra mögulega hagsmuni.
Lögfræðitorgið mun hefjast á stuttri framsögu þátttakenda sem eru Dr. Guðni Th. Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við HÍ og fyrrverandi forseti Íslands, Dr. Rachael Lorna Johnstone, prófessor í lögfræði við Lagadeild HA og Dr. Bjarni Már Magnússon, lögmaður hjá Polestar Legal. Fundarstjóri verður prófessor Davíð Þór Björgvinsson, deildarforseti Lagadeildar og fyrrverandi dómari við Landsrétt og Mannréttindadómstól Evrópu.
Lögfræðitorgið hefst kl. 08:30 í stofu M102. Hér má nálgast ítarlegri upplýsingar og hlekk á streymi.
Frá þekkingu til áhrifa: Mannauðsuppbygging til sjálfbærrar þróunar í sjávarútvegi
Klukkan 10:00, í stofunni við hliðina á Lögfræðitorginu, hefst opinn fundur á vegum GRÓ – Þekkingarmiðstöðvar þróunarsamvinnu, Sjávarútvegsskóla GRÓ, utanríkisráðuneytisins og Háskólans á Akureyri í samvinnu við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
Um er að ræða annan fund af fjórum í viðburðaröð sem varpar ljósi á þróunaráhrifin af starfi skólanna fjögurra sem starfræktir eru á vegum GRÓ – Þekkingarmiðstöðvar þróunarsamvinnu, á sviðum þar sem Ísland hefur sérþekkingu. GRÓ gegnir lykilhlutverki í þróunarsamvinnu Íslands, en á þessum fundi verður sjónum sérstaklega beint að starfsemi Sjávarútvegsskóla GRÓ. Skólinn var stofnaður fyrir um tæpum þrjátíu árum og hefur það markmið að efla getu í sjávarútvegi með fræðslu, menntun, rannsóknum og miðlun þekkingar til sérfræðinga í samstarfslöndum.
Meðal þátttakenda á fundinum eru Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, Áslaug Ásgeirsdóttir rektor HA og stúdentar skólans.
Áhugasöm geta nálgast frekari upplýsingar um fundinn sem fer fram í stofu M101 og hlekk á streymi hér.
Grindavík – áhrif óvissu á möguleika til endurreisnar
Í hádeginu fer fram seinna Lögfræðitorg dagsins þar sem Guðjón Bragason, lögfræðingur og sérfræðingur í stjórnsýslurétti, mun flytja erindið: Grindavík – áhrif óvissu á möguleika til endurreisnar.
Helsta verkefni Guðjóns frá því í nóvember 2023 hefur verið ráðgjöf til Grindavíkurbæjar en hann hefur einnig unnið að fjölbreyttum verkefnum fyrir fjölmörg sveitarfélög, ráðuneyti og ríkisstofnanir.
Lögfræðitorgið fer fram í stofu M101 og í streymi. Hér má nálgast ítarlegri upplýsingar.
