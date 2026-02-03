Svalbarðsstrandaheppur Nýbygging við leikskólann Álfaborg boðin út

Á árinu 2026 verður boðin út nýbygging á húsnæði fyrir leikskólann Álfaborg á Svalbarðsströnd, en með þeirri uppbyggingu verður leikskólinn orðinn 60 barna leikskóli með enn betri aðstöðu bæði fyrir börn og starfsfólk.
Þórunn Sif Harðardóttir sveitarstjóri fer yfir liðið á og það sem fram undan er á árinu 20206 í pistli og segir það ár sem nú er að baki hafi verið íbúum Svalbarðsstrandarhrepps farsælt. Rekstur sveitarfélagsins var góður og afkoma samstæðunnar jákvæð.
Mikilvægar fjárfestingar
Ráðist var í mikilvægar fjárfestingar á liðnu ári, m.a. í gatnagerð í Valsárhverfi og með kaupum á nýju iðnaðarhúsnæði. Eins var hafin uppbygging á gróðurreit með byggingu grillhúss og framkvæmdum við útivistarsvæðið verður haldið áfram. Þá var aðstaða við sundlaug bætt.
„Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps búa yfir miklum krafti og þrautseigju. Það er sérstaklega ánægjulegt að fylgjast með þeirri öflugu þróun sem orðið hefur hjá Ungmennafélaginu Æskunni og Björgunarsveitinni Tý, þar sem barna- og unglingastarf hefur verið eflt til muna,“ segir Þórunn Sif í pistlinum.