Yltjörn sunnan við Húsavík - Framkvæmdir

Íbúar hafa líklega tekið eftir nýjum skiltamerkingum við gatnamót Þverholts og Garðarsbrautar auk nýrra skilta við Yltjörn, sunnan við Húsavík. Þessar framkvæmdir ásamt fleiri jarðvegsframkvæmdum við tjörnina er hluti af styrkverkefni sem sveitarfélagið fékk úthlutað úr Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða árið 2023. Styrkurinn hljóðaði upp á kr. 21.230.000,- sem nýttur var til að bæta aðgengi allra á svæðinu auk lagfæringar á gönguleið milli Húsavíkur og Yltjarnar.
Íbúar, ungir sem aldnir eru hvattir til að nota góðviðri næstu daga til að kynna sér gönguleiðina að Yltjörninni, taka sér göngutúr að tjörninni og njóta þeirrar náttúrufegurðar sem svæðið hefur upp á að bjóða. Yltjörnin er vinsæll áningarstaður hjá börnum til þess að skoða, vaða og veiða gullfiska sem finna má í tjörninni og má því brýna fyrir þeim að nota gönguleiðina að tjörninni.
Frekari upplýsingar um Yltjörnina má finna Hér auk þess má finna upplýsingatexta við bílaplan á svæðinu.
Fjöldi verktaka úr sveitarfélaginu og nágrenni komu að framkvæmdinni. Það er mjög dýrmætt að geta haft svo fjölbreytta þjónustu heim að sækja í sveitarfélaginu.
Upptalningu verktaka sem komu að verkefninu má sjá hér(í stafrófsröð):
- Bæjarprýði ehf
- Höfðavélar ehf
- Sólverk ehf
- Sögin ehf
- TN-Prent ehf
- Trésmiðjan Rein ehf
- Vinnuvélar Eyþórs ehf
- Þjónustumiðstöð Norðurþings
Auk annara verktaka
- Malbikun Akureyrar
- Málmsteypan Hella ehf
- Skiltagerð Norðurlands
Frá þessu segir á heimasíðu Norðurþings