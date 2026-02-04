Í Deiglunni á Akureyri opnar Guðmundur Ármann sýningu á um 30 vatnslitamyndum, sýninguna nefnir hann Úti undir berum himni.
Sýningin opnar laugardaginn 7. febrúar kl. 14.00 og verður opin laugardag og sunnudag. Miðvikudaginn 11.2 kl.14 – 17 og síðan föstudag, laugardag og sunnudaginn 15. febrúar á sama tíma.
Á sýningunni um 30 vatnslitamyndir málaðar á árunum 2019 til 2024. Flest myndefnin eru sótt í nærumhverfið hér við Eyjafjörðinn.
Á sýningunni Undir berum himni eru allar myndirnar málaðar úti í náttúrunni, ýmist var þeim lokið á staðnum eða í sumum tilfellum unnið að smáatriðum heima á vinnustofunni. Vegna úrkomu eða að vindur gerðist æði ágengur svo erfitt var að hemja spjald og trönur. Var þá tími til kominn að snúa þangað sem ekki blésu vindar né rigndi.
Allt eru þetta fíguratífar vatnslitamyndir sem málaðar lít ekki á sem frumdrög að stærri olíumálverkum, heldur sem fullburða myndverk. Þannig enn dvalist með annan fótinn í veröld figúratífs myndmáls.
Annars vegar málað úti með vatni, bindiefni og litadufti á vatnslitaörk. Það er einstök upplifun sem býður upp á tæra sýn á náttúruna, litina, formin og birtuna. Hins vegar unnið að myndlist á vinnustofunni þar sem eru máluð abstrakt málverk með olíu, teikningum og grafík. Þar er horft inn á við í einhvers konar minni og lögmáli hins tvívíða flatar.
Er mikill munur á þessari ólíku nálgun við myndefnið? Hvar liggja mörkin á milli þess sem býr í náttúrunni og þess sem býr hið innra með okkur? Það er efni í aðra hugleiðingu og e.t.v. aðra sýningu.
