Óskar eftir plássi fyrir fljótandi saunaklefa

Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur tekur jákvætt í erindi frá Meinhard Egilsson Olsen fyrir hönd félagsins MeiSauna ApS en hann óskar eftir að fá úthlutað plássi við bryggju á Akureyri fyrir fljótandi sauna. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við Hafnasamlagið og umhverfis- og mannvirkjasvið.
Fyrsta val Meinhards fyrir fljótandi saunu er við flotbryggjuna við Hof og telur þá staðsetningu falla best að hugmyndinni, þ.e. þar er mikil umferð fólk, áhrif frá sjógangi ekki mikil og næg bílstæði í nágrenninu. Annað val um staðsetningu er að setja saunaklefa upp við Sandgerðisbót.
Hugsanleg staðsetning við Hof
Hugsanleg staðsetning við Sandgerðisbót
Góð aðsókn
Fram kemur í erindi Meinhards til skipulagsráðs að hugmyndin sé að hafa sauna baðið opið frá kl. 6 á morgni til að minnsta kosti 21.30 á kvöldin. Viðskiptavinir bóki sig rafrænt og fái kóða til að komast inn en aðgangurinn gildir í einn og hálfan tíma.
Meinhard rekur tvo fljótandi saunaklefa í Færeyju, m.a. í Runavik sem er 4000 manna kaupstaður. Þar eru tveir klefar líkt og hann hefur hug á að setja upp á Akureyri og var aðsókn í fyrra mjög góð, en meira en 20 þúsund manns brugðu sér í saunabað þar.