Óskar eftir plássi fyrir fljótandi saunaklefa

05. febrúar, 2026 - 12:06 Margrét Þóra Þórsdóttir
Fjöldi manns hefur nýtt sér fljótandi saunaklefa í Færeyjum og líkur á að slíkir muni einnig njóta v…
Fjöldi manns hefur nýtt sér fljótandi saunaklefa í Færeyjum og líkur á að slíkir muni einnig njóta vinsælda hér við land. Myndir úr erindi til skipulagsráðs

Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur tekur jákvætt í erindi frá Meinhard Egilsson Olsen fyrir hönd félagsins MeiSauna ApS en hann óskar eftir að fá úthlutað plássi við bryggju á Akureyri fyrir fljótandi sauna. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við Hafnasamlagið og umhverfis- og mannvirkjasvið.

Fyrsta val Meinhards fyrir fljótandi saunu er við flotbryggjuna við Hof og telur þá staðsetningu falla best að hugmyndinni, þ.e. þar er mikil umferð fólk, áhrif frá sjógangi ekki mikil og næg bílstæði í nágrenninu. Annað val um staðsetningu er að setja saunaklefa upp við Sandgerðisbót.

Hugsanleg staðsetning við Hof

Hugsanleg staðsetning  við Sandgerðisbót

Góð aðsókn

Fram kemur í erindi Meinhards til skipulagsráðs að hugmyndin sé að hafa sauna baðið opið frá kl. 6 á morgni til að minnsta kosti 21.30 á kvöldin. Viðskiptavinir bóki sig rafrænt og fái kóða til að komast inn en aðgangurinn gildir í einn og hálfan tíma.

Meinhard rekur tvo fljótandi saunaklefa í Færeyju, m.a. í Runavik sem er 4000 manna kaupstaður. Þar eru tveir klefar líkt og hann hefur hug á að setja upp á Akureyri og var aðsókn í fyrra mjög góð, en meira en 20 þúsund manns brugðu sér í saunabað þar.

Til baka

Nýjast

  • Óskar eftir plássi fyrir fljótandi saunaklefa

    • 05.02.2026
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur tekur jákvætt í erindi frá Meinhard Egilsson Olsen fyrir hönd félagsins MeiSauna ApS en hann óskar eftir að fá úthlutað plássi við bryggju á Akureyri fyrir fljótandi sauna. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við Hafnasamlagið og umhverfis- og mannvirkjasvið.

  • Yltjörn sunnan við Húsavík - Framkvæmdir

    • 04.02.2026
    Íbúar hafa líklega tekið eftir nýjum skiltamerkingum við gatnamót Þverholts og Garðarsbrautar auk nýrra skilta við Yltjörn, sunnan við Húsavík. Þessar framkvæmdir ásamt fleiri jarðvegsframkvæmdum við tjörnina er hluti af styrkverkefni sem sveitarfélagið fékk úthlutað úr Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða árið 2023. Styrkurinn hljóðaði upp á kr. 21.230.000,- sem nýttur var til að bæta aðgengi allra á svæðinu auk lagfæringar á gönguleið milli Húsavíkur og Yltjarnar.

  • Listnám á háskólastigi á Akureyri-Kynningarfundur

    • 04.02.2026
    Mikilvægur áfangi í uppbyggingu listnáms á Norðurlandi er nú að verða að veruleika. Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands hafa hlotið styrk til að þróa listnám á háskólastigi á Akureyri, með það að markmiði að auka aðgengi að skapandi námi utan höfuðborgarsvæðisins og styrkja tengsl lista, fræða og samfélags.

  • Undir berum himni

    • 04.02.2026
    Í Deiglunni á Akureyri opnar Guðmundur Ármann sýningu á um 30 vatnslitamyndum, sýninguna nefnir hann Úti undir berum himni.

  • Hvernig verður Akureyri svæðisborg?

    • 04.02.2026
    Hvernig verður bær borg? Síðasta haust ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni framkvæmd sérstakrar borgarstefnu fyrir árin 2025–2040. Með samþykkt borgarstefnu hefur Alþingi viðurkennt mikilvægi þess að efla Akureyri sem formlega svæðisborg. Þetta er ekki einungis táknræn yfirlýsing heldur felur hún í sér viðurkenningu á því að Akureyri sé drifkraftur þjónustu, menningar og efnahagslífs fyrir miklu stærra svæði en sem nemur sveitarfélagsmörkum Akureyrar.

  • Svalbarðsstrandaheppur Nýbygging við leikskólann Álfaborg boðin út

    • 03.02.2026
    Á árinu 2026 verður boðin út nýbygging á húsnæði fyrir leikskólann Álfaborg á Svalbarðsströnd, en með þeirri uppbyggingu verður leikskólinn orðinn 60 barna leikskóli með enn betri aðstöðu bæði fyrir börn og starfsfólk.

  • Mikið um að vera í Háskólanum á morgun miðvikudag

    • 03.02.2026
    Yfir skólaárið stendur Háskólinn á Akureyri fyrir fjölda viðburða sem opnir eru almenningi. Þeir eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir og því ættu öll að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á einhverjum tímapunkti. Við hvetjum þau sem búsett eru á svæðinu sérstaklega til þess að mæta á viðburðina í húsakynnum háskólans en stærsti hluti viðburða fer þó einnig fram í streymi.

  • Líf og starf Drífu Viðar í þriðjudagsfyrirlestri

    • 03.02.2026
    Í dag, þriðjudaginn 3. febrúar kl. 16:25, heldur Auður Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni „Listakonan Drífa Viðar“. Aðgangur er ókeypis.

  • Arna Rut Gunnarsdóttir gefur kost á sér í 3.- 4. sæti

    • 02.02.2026
    Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Tengis, gefur kost á sér í  3- 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga í röðun sem fram fer í fulltrúaráði 7. febrúar nk. 
Sjá meira