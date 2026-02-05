Tónlistarskólinn á Akureyri fagnar 80 ára afmæli sínu

„Við erum afskaplega stolt af skólanum okkar og því góða starfi sem hér fer fram. Á laugardaginn bjóðum við öllum bæjarbúum að koma við og kynna sér starfið og njóta dagsins með okkur,“ segir Hjörleifur Örn Jónsson skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri. Um þessar mundir eru 80 ár frá því skólinn var formlega stofnaður, 20. janúar árið 1946 og hefur hann starfað samfleytt upp frá því. Starfsemin hefur vaxið og dafnað einkum síðustu tvo áratugina. Tónlistarskólann á Akureyri hefur verið til húsa í Menningarhúsinu Hofi frá árinu 2010.
„Okkur líður ekki eins og við séum 80 ára, hér eru allir sprækir og horfa til bjartrar framtíðar,“ segir Hjörleifur sem segir skólann bera aldurinn vel. Ekki síst fyrir það að alla tíð sé í gangi stöðug endurnýjun innan skólans og mikill vilji til að þróa starfið. „Við eru ótrúlega heppin með starfsfólk, hér starfar ástríðufólk sem veltir stöðugt fyrir sér þróun á starfinu og horfir fram á veginn. Svo lengi lærir sem lifir og sá sem hefur lifað í 80 ár hefur lært ýmislegt. Á laugardaginn horfum við yfir farinn veg en hlökkum sömuleiðis til næstu 80 ára og því sem þau koma til með að kenna okkur.“ segir hann.
Hjörleifur Örn Jónsson skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri
Öflugur tónlistarskóli
Um 300 nemendur stunda nám við Tónlistarskólann á Akureyri og kennarar eru um 40 talsins í misháu starfshlutfalli. „Það er mikið um að vera hjá okkur alla daga, margt um manninn hér í skólastofum og á göngum og sjaldan dauð stund. Tónlistarskólinn er mjög öflugur og við sem við hann störfum erum afar þakklát fyrir metnaðinn sem Akureyrarbær sýnir í því að halda úti þessari mikilvægu þjónustu við bæjarbúa. Sá metnaður gerir okkur kleift að bjóða upp á öflugt og fjölbreytt starf sem auðgar líf mjög margra og styður við inngildingu, samkennd og stolt fólks í garð bæjarins okkar,“ segir Hjörleifur.
Læra margt sem gagnast í lífinu
Mörg tónlistarnemendanna hefja nám ung að árum, 7 til 8 ára, hluti þeirra heldur áfram sínu námi og útskrifast en aðrir njóta þess að komast í tengingu við tónlistina í skemmri tíma en finna sér svo annan farveg. „Kennarar okkar eru allir sammála um að það sem gefi þeim mest í starfi sé að fylgjast með nemendunum sínum eflast, sem tónlistarfólk en ekki síður sem manneskjur, eftir því sem náminu vindur fram. Stór hluti námsins fer fram í einkatímum og því kynnast kennarar nemendum sínum vel. Oft myndast þar samband sem helst þó svo að nemendur ljúki námi og haldi á önnur mið. Í einkakennslunni læra nemendur margt um tónlist en sömuleiðis annað, svo sem vinnubrögð, nálgun og viðhorf til verkefna sem geta gagnast þeim í lífinu almennt. Slíkt getur reynst gott veganesti úti í lífið eftir tónlistarnámið.“
Strengjasveit 1 spilar á Ráðhústorgi
Hofa á hæfileika hvers og eins
Hjörleifur segir að í áratuganna rás hafi áherslur breyst og síðari árin hafi meiri áhersla verið lögð á þróa kennslu, námsmat og aðferðir til að koma til móts við þarfir allra nemenda. „Við beinum sjónum okkar að styrkleikum hvers og eins nemanda og að því sem í hans brjósti býr. Það má kannski segja að það dýrmætasta sem tónlistarkennarar fái út úr sínu starfi sé að geta fært nemendunum sínum tónlist að gjöf í þeirra líf. Það er stór gjöf sem getur jafnvel verið enn sælla að gefa en að þiggja“ segir hann. Mikill fjöldi hefur um árin lagt stund á tónlistarnám við Tónlistarskólann á Akureyri og í þeim hópi eru margir landsþekktir tónlistarmenn, „sem við erum mjög stolt af. En að lokum eru það alltaf þeir nemendur sem eru hjá okkur þá og þá stundina sem eru okkur hugleiknastir“.
Flautusamspil á ferð um Frakkland
Opið hús
Tónlistarskólinn opnar dyr sínar fyrir bæjarbúum á laugardag og verður mikið um að vera i húsinu frá kl. 11 til 15, m.a. koma nemendur úr öllum deildum fram á tónleikum sem dreifast yfir daginn. Þá gefst frábært tækifæri fyrir fjölskyldur, gesti og gangandi til að upplifa starfið, njóta samveru, skoða húsakynni skólans í Hofi og gæða sér á afmælisköku. „Við vonum að sem flestir hafi færi á að líta við og fagna með okkur þessum stóra áfanga.“ segir Hjörleifur.