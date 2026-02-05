Rúmlega 90% ánægð með að búa á Akureyri

Könnun Gallup á ánægju með þjónustu Akureyrarbæjar árið 2025 var kynnt á fundi bæjarráðs í morgun. Niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar fyrir sveitarfélagið og er ánægja bæjarbúa yfir landsmeðaltali í 8 af 12 málaflokkum sem spurt var um. Enginn þáttur í þjónustu sveitarfélagsins mælist lægri svo einhverju nemi á milli ára.
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, hefur rýnt í tölurnar og þótt hún sé býsna sátt við niðurstöðuna þá leggur hún áherslu á að við getum alltaf gert betur.
„Heilt yfir er ég sátt við niðurstöður könnunarinnar og það er mjög gott að sjá þessar tölur svart á hvítu. Annað árið í röð mælast yfir 90% bæjarbúa ánægð með að búa á Akureyri og í rauninni kemur það mér alls ekki á óvart, enda að mínu mati hvergi betra að búa. Við munum skoða viðhorf til allra málaflokka gaumgæfilega og þurfum sérstaklega að rýna vel í tölurnar sem endurspegla viðhorf bæjarbúa til þjónustu við eldri borgara og fatlaða og hvað varðar sorphirðu og skipulagsmál.
Ánægja með þjónustu við eldri borgara hefur raunar hækkað hægt og bítandi síðustu árin en mig grunar að skortur á hjúkrunarrýmum spili þar inn í en þá verður að hafa í huga að rekstur hjúkrunarheimila er á ábyrgð ríkisins en ekki sveitarfélagsins. Í því samhengi er líka rétt að minna á að verið er að reisa nýtt hjúkrunarheimili í Holtahverfi með 140 hjúkrunarrýmum sem er stór áfangi.
Hvað varðar þjónustu við fatlaða þá er Akureyrarbær þar á sama róli og önnur sveitarfélög sem koma best út í þeim málaflokki en hjá okkur hafa ánægðir farið úr 57% 2024 upp í 68% á síðasta ári. Það er ánægjuleg þróun en við sjáum þó að notendur og aðstandendur þeirra segjast minna ánægðir með þjónustuna en þeir sem svara án þess að hafa beina reynslu af henni. Við viljum helst sjá þetta á hinn veginn.
Ánægja með grunn- og leikskóla virðist í grófum dráttum vera í nokkuð góðu horfi. Síðan eru það skipulagsmálin sem eru skiljanlega mikið rædd manna á meðal og skoðanir eðlilega skiptar. Þar stöndum við nokkurn veginn í stað á milli ára en ánægjan hefur tosast upp á við hægt og bítandi síðan 2021 og þegar við lítum á tölurnar alveg frá 2008 þá held ég að við megum vel við una.
Ánægja með sorphirðumálin er yfir landsmeðaltali en það dró úr henni eftir að fjórflokkun á úrgangi var tekin upp við hvert heimili. Ég hef trú á að við náum aftur á þann stað að Akureyringar verði ánægðastir allra landsmanna með sorphirðuna þegar við höfum vanist og lært að fullu á nýja kerfið.
Svona kannanir eru til þess gerðar að við getum gert enn betur og ég mun leggja áherslu á að sviðsstjórar sveitarfélagsins rýni vel í tölurnar með sínu fólki og þau atriði sem fólk nefndi sérstaklega þegar spurt var um ánægju eða óánægju með einstaka málaflokka,“ sagir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri.
Smelltu hér til að skoða niðurstöður könnunarinnar.
