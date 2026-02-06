Lof og söknuður á Kristjánsbakarí

06. febrúar, 2026 - 09:27 Sigþrúður Eiðsdóttir skrifar
Kristjánsbakarí við Hrísalund
Kristjánsbakarí við Hrísalund

Þegar ég var barn, á leið úr Síðuskóla og röltandi í Glerárskóla í einhvers konar hreyfingu sem mér fannst alltaf kvöð, gat ég huggað mig við þá tilhugsun að á leiðinni til baka kæmum við vinkonurnar við í Sunnuhlíð. Þar var Kristjánsbakarí með útibú, og við keyptum okkur snúð fyrir 90 krónur sem við borðuðum úr plastpokanum á leiðinni upp brekkuna í næsta tíma í skólanum.

Ég á margar minningar úr bakaríinu. Hvort sem það var extra stór amerískur kleinuhringur, djúpsteiktur á staðnum, þessi með ljósu röndinni í miðjunni, brúðartertuskrautið í glugganum, fermingartertan mín, franskbrauðið eða byltingin með hjúpaða snúðnum.

Síðar, þegar ég vann í Bónus sem unglingur, var það ómetanlegur lúxus að hafa bakarí í sama húsi. Að geta labbað nokkur skref frá kassanum og náð mér í Cheerios-hjúpaðan kleinuhring eða pizzusneið í Langholtinu gerði kaffitímann extra ljúfan.

Bréfritari saknar amerískra frá Kristjáns

Allt var þetta æðislegt og á seinni árum hef ég farið þangað með mín börn, fengið mér kleinu og kaffi og deilt þeirri upplifun með þeim.

Nýir eigendur hafa tekið við og því miður er Kristjánsbakarísdraumurinn úti, þó svo að þeir segi að sama uppskrift sé notuð. Snúðurinn er ekki sá sami, kleinuhringirnir eru innfluttir frá Bandaríkjunum, bakaríslyktin á brekkunni fær ekki lengur að njóta sín og við erum fátækari fyrir vikið.

Takk, Kristjánsbakarí, fyrir öll árin.

Til baka

Nýjast

  • Landvinnslur Samherja fá hæstu einkunn

    • 06.02.2026
    Árlegri úttekt alþjóðlegu vottunarstofunnar Intertek SAI Global lauk í vikunni hjá landvinnslum Samherja á Akureyri og Dalvík. Úttektin leiddi í ljós að vinnslurnar uppfylla báðar ítrustu gæðakröfur sem almennt eru settar á matvælaframleiðslur og fen...

  • Lof og söknuður á Kristjánsbakarí

    • 06.02.2026
    Þegar ég var barn, á leið úr Síðuskóla og röltandi í Glerárskóla í einhvers konar hreyfingu sem mér fannst alltaf kvöð, gat ég huggað mig við þá tilhugsun að á leiðinni til baka kæmum við vinkonurnar við í Sunnuhlíð. Þar var Kristjánsbakarí með útibú, og við keyptum okkur snúð fyrir 90 krónur sem við borðuðum úr plastpokanum á leiðinni upp brekkuna í næsta tíma í skólanum.

  • Rúmlega 90% ánægð með að búa á Akureyri

    • 05.02.2026
    Könnun Gallup á ánægju með þjónustu Akureyrarbæjar árið 2025 var kynnt á fundi bæjarráðs í morgun. Niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar fyrir sveitarfélagið og er ánægja bæjarbúa yfir landsmeðaltali í 8 af 12 málaflokkum sem spurt var um. Enginn þáttur í þjónustu sveitarfélagsins mælist lægri svo einhverju nemi á milli ára.

  • Tónlistarskólinn á Akureyri fagnar 80 ára afmæli sínu

    • 05.02.2026
    „Við erum afskaplega stolt af skólanum okkar og því góða starfi sem hér fer fram. Á laugardaginn bjóðum við öllum bæjarbúum að koma við og kynna sér starfið og njóta dagsins með okkur,“ segir Hjörleifur Örn Jónsson skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri. Um þessar mundir eru 80 ár frá því skólinn var formlega stofnaður, 20. janúar árið 1946 og hefur hann starfað samfleytt upp frá því. Starfsemin hefur vaxið og dafnað einkum síðustu tvo áratugina. Tónlistarskólann á Akureyri hefur verið til húsa í Menningarhúsinu Hofi frá árinu 2010.

  • Fjársjóður framtíðarinnar í góðum höndum

    • 05.02.2026
    Á Akureyri eru sjö grunnskólar. Þeir eru staðsettir í hverju hverfi eins og vera ber og kallast því hverfaskólar. Auk þessara “hefðbundnu” skóla eru Hlíðaskóli, Hríseyjarskóli og Grímseyjarskóli (sem er reynar ekki með starfssemi eins og er) innan menntakerfis Akureyrar. Þessir skólar hafa sjálfstæði í ansi mörgu sem gerir það að verkum að þeir eru hver um sig einstakir, bæði í stefnumótun og eins í mannavali.

  • Guðrún Huld ráðin til Eims

    • 05.02.2026
    Guðrún Huld Gunnarsdóttir hefur verið ráðin verkefnastjóri markaðs- og kynningarmála hjá Eimi. Guðrún er með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og samfélagsmiðla og stundar nú meistaranám í markaðsfræði. Hún er jafnframt með D-vottun í verkefnastjórnun. Menntun hennar og starfsferill endurspegla sterkan grunn í stefnumótun, markaðshugsun, skipulagi og skapandi útfærslu.

  • Óskar eftir plássi fyrir fljótandi saunaklefa

    • 05.02.2026
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur tekur jákvætt í erindi frá Meinhard Egilsson Olsen fyrir hönd félagsins MeiSauna ApS en hann óskar eftir að fá úthlutað plássi við bryggju á Akureyri fyrir fljótandi sauna. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við Hafnasamlagið og umhverfis- og mannvirkjasvið.

  • Yltjörn sunnan við Húsavík - Framkvæmdir

    • 04.02.2026
    Íbúar hafa líklega tekið eftir nýjum skiltamerkingum við gatnamót Þverholts og Garðarsbrautar auk nýrra skilta við Yltjörn, sunnan við Húsavík. Þessar framkvæmdir ásamt fleiri jarðvegsframkvæmdum við tjörnina er hluti af styrkverkefni sem sveitarfélagið fékk úthlutað úr Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða árið 2023. Styrkurinn hljóðaði upp á kr. 21.230.000,- sem nýttur var til að bæta aðgengi allra á svæðinu auk lagfæringar á gönguleið milli Húsavíkur og Yltjarnar.

  • Listnám á háskólastigi á Akureyri-Kynningarfundur

    • 04.02.2026
    Mikilvægur áfangi í uppbyggingu listnáms á Norðurlandi er nú að verða að veruleika. Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands hafa hlotið styrk til að þróa listnám á háskólastigi á Akureyri, með það að markmiði að auka aðgengi að skapandi námi utan höfuðborgarsvæðisins og styrkja tengsl lista, fræða og samfélags.
Sjá meira