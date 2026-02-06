Landvinnslur Samherja fá hæstu einkunn

Árlegri úttekt alþjóðlegu vottunarstofunnar Intertek SAI Global lauk í vikunni hjá landvinnslum Samherja á Akureyri og Dalvík. Úttektin leiddi í ljós að vinnslurnar uppfylla báðar ítrustu gæðakröfur sem almennt eru settar á matvælaframleiðslur og fengu báðar landvinnslurnar hæstu einkunn vottunarstofunnar.
Um er að ræða svokallaðan BRC staðal en alþjóðlegir kaupendur afurða gera yfirleitt kröfu um að birgjar þeirra hafi umrædda vottun og sýni þannig fram á að um hágæða framleiðslu sé að ræða.
Gæðastjórnunarkerfi sem standast ítrustu kröfur kaupenda
BRC staðallinn leggur meðal annars áherslu á matvælaöryggi, gæði framleiðsluhátta, gæði og heilnæmi afurða. Vottunin staðfestir að gæðastjórnunarkerfi viðkomandi fyrirtækis stendst ítrustu kröfur sem settar eru á alþjóðlega matvælaframleiðendur. Samherji hefur um langt árabil haft umrædda vottun og unnið náið með alþjóðlegum vottunarstofum sem reglulega taka út alla framleiðsluferla.
Enginn fyrirvari
Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir gæðastjóri Samherja segir að fulltrúar Intertek SAI Global taki út landvinnslurnar að jafnaði einu sinni á ári.
„Stundum eru heimsóknir vottunarstofunnar tilkynntar með ákveðnum fyrirvara en að þessu sinni var fyrirvarinn enginn. Í stuttu máli snýst BRC staðallinn um að fyrirtæki sýni með óyggjandi hætti fram á að þau hafi skipulagt, skjalfest og virkt gæðakerfi til að tryggja framleiðslu á öruggum matvælum. Þessar úttektir eru mjög ítarlegar, enda erum við að framleiða fyrir kröfuharða viðskiptavini, þar meðtaldar stærstu verslunarkeðjur heims.“
Guðbjörg Ósk segir að úttektin hafi gengið vel.
„Landvinnslurnar hafa undanfarin ár fengið hæstu einkunn. Við segjumst framleiða hágæða afurðir og þess vegna er mikilvægt að fá það skjalfest frá alþjóðlegum og viðurkenndum vottunarstofum. Við erum þrjár í gæðateyminu sem vinnum náið með starfsfólki vottunarstofunnar í slíkum úttektum. Auk mín, þær Birta María Guðmundsdóttir og Hanna Kristín Gunnarsdóttir. Í svona viðamiklum úttektum eru í raun allir þátttakendur, starfsfólk í vinnslunni, viðhaldsteymi og stjórnendur. Ég er afar stolt af framleiðslunni og starfsfólkinu eftir þessa stóru úttekt. Enn eitt árið fáum við gæðastimpil, hæstu mögulegu einkunn. Við spilum í efstu deild,“ segir Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir.
Þetta kemur fram áheimasíðu Samherja nú i morgun