Landvinnslur Samherja fá hæstu einkunn

06. febrúar, 2026 - 10:06 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Nánustu tengiliðir Samherja við fulltrúa Intertek SAI Global, f.v: Hanna Kristín Gunnarsdóttir, Guðb…
Nánustu tengiliðir Samherja við fulltrúa Intertek SAI Global, f.v: Hanna Kristín Gunnarsdóttir, Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir og Birta María Guðmundsdóttir. / myndir samherji.is, Axel Þórhallsson/Þorgeir Baldurss

Árlegri úttekt alþjóðlegu vottunarstofunnar Intertek SAI Global lauk í vikunni hjá landvinnslum Samherja á Akureyri og Dalvík. Úttektin leiddi í ljós að vinnslurnar uppfylla báðar ítrustu gæðakröfur sem almennt eru settar á matvælaframleiðslur og fengu báðar landvinnslurnar hæstu einkunn vottunarstofunnar.

Um er að ræða svokallaðan BRC staðal en alþjóðlegir kaupendur afurða gera yfirleitt kröfu um að birgjar þeirra hafi umrædda vottun og sýni þannig fram á að um hágæða framleiðslu sé að ræða.

Gæðastjórnunarkerfi sem standast ítrustu kröfur kaupenda

BRC staðallinn leggur meðal annars áherslu á matvælaöryggi, gæði framleiðsluhátta, gæði og heilnæmi afurða. Vottunin staðfestir að gæðastjórnunarkerfi viðkomandi fyrirtækis stendst ítrustu kröfur sem settar eru á alþjóðlega matvælaframleiðendur. Samherji hefur um langt árabil haft umrædda vottun og unnið náið með alþjóðlegum vottunarstofum sem reglulega taka út alla framleiðsluferla.

Enginn fyrirvari

Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir gæðastjóri Samherja segir að fulltrúar Intertek SAI Global taki út landvinnslurnar að jafnaði einu sinni á ári.

„Stundum eru heimsóknir vottunarstofunnar tilkynntar með ákveðnum fyrirvara en að þessu sinni var fyrirvarinn enginn. Í stuttu máli snýst BRC staðallinn um að fyrirtæki sýni með óyggjandi hætti fram á að þau hafi skipulagt, skjalfest og virkt gæðakerfi til að tryggja framleiðslu á öruggum matvælum. Þessar úttektir eru mjög ítarlegar, enda erum við að framleiða fyrir kröfuharða viðskiptavini, þar meðtaldar stærstu verslunarkeðjur heims.“

Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir með ferska þorskhnakka í hæsta gæðaflokki / mynd Axel Þórhallsson.

 

Allir þátttakendur í úttektinni

Guðbjörg Ósk segir að úttektin hafi gengið vel.

„Landvinnslurnar hafa undanfarin ár fengið hæstu einkunn. Við segjumst framleiða hágæða afurðir og þess vegna er mikilvægt að fá það skjalfest frá alþjóðlegum og viðurkenndum vottunarstofum. Við erum þrjár í gæðateyminu sem vinnum náið með starfsfólki vottunarstofunnar í slíkum úttektum. Auk mín, þær Birta María Guðmundsdóttir og Hanna Kristín Gunnarsdóttir. Í svona viðamiklum úttektum eru í raun allir þátttakendur, starfsfólk í vinnslunni, viðhaldsteymi og stjórnendur. Ég er afar stolt af framleiðslunni og starfsfólkinu eftir þessa stóru úttekt. Enn eitt árið fáum við gæðastimpil, hæstu mögulegu einkunn. Við spilum í efstu deild,“ segir Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir.

Þetta kemur fram áheimasíðu Samherja nú i morgun

Til baka

Nýjast

  • Landvinnslur Samherja fá hæstu einkunn

    • 06.02.2026
    Árlegri úttekt alþjóðlegu vottunarstofunnar Intertek SAI Global lauk í vikunni hjá landvinnslum Samherja á Akureyri og Dalvík. Úttektin leiddi í ljós að vinnslurnar uppfylla báðar ítrustu gæðakröfur sem almennt eru settar á matvælaframleiðslur og fen...

  • Lof og söknuður á Kristjánsbakarí

    • 06.02.2026
    Þegar ég var barn, á leið úr Síðuskóla og röltandi í Glerárskóla í einhvers konar hreyfingu sem mér fannst alltaf kvöð, gat ég huggað mig við þá tilhugsun að á leiðinni til baka kæmum við vinkonurnar við í Sunnuhlíð. Þar var Kristjánsbakarí með útibú, og við keyptum okkur snúð fyrir 90 krónur sem við borðuðum úr plastpokanum á leiðinni upp brekkuna í næsta tíma í skólanum.

  • Rúmlega 90% ánægð með að búa á Akureyri

    • 05.02.2026
    Könnun Gallup á ánægju með þjónustu Akureyrarbæjar árið 2025 var kynnt á fundi bæjarráðs í morgun. Niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar fyrir sveitarfélagið og er ánægja bæjarbúa yfir landsmeðaltali í 8 af 12 málaflokkum sem spurt var um. Enginn þáttur í þjónustu sveitarfélagsins mælist lægri svo einhverju nemi á milli ára.

  • Tónlistarskólinn á Akureyri fagnar 80 ára afmæli sínu

    • 05.02.2026
    „Við erum afskaplega stolt af skólanum okkar og því góða starfi sem hér fer fram. Á laugardaginn bjóðum við öllum bæjarbúum að koma við og kynna sér starfið og njóta dagsins með okkur,“ segir Hjörleifur Örn Jónsson skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri. Um þessar mundir eru 80 ár frá því skólinn var formlega stofnaður, 20. janúar árið 1946 og hefur hann starfað samfleytt upp frá því. Starfsemin hefur vaxið og dafnað einkum síðustu tvo áratugina. Tónlistarskólann á Akureyri hefur verið til húsa í Menningarhúsinu Hofi frá árinu 2010.

  • Fjársjóður framtíðarinnar í góðum höndum

    • 05.02.2026
    Á Akureyri eru sjö grunnskólar. Þeir eru staðsettir í hverju hverfi eins og vera ber og kallast því hverfaskólar. Auk þessara “hefðbundnu” skóla eru Hlíðaskóli, Hríseyjarskóli og Grímseyjarskóli (sem er reynar ekki með starfssemi eins og er) innan menntakerfis Akureyrar. Þessir skólar hafa sjálfstæði í ansi mörgu sem gerir það að verkum að þeir eru hver um sig einstakir, bæði í stefnumótun og eins í mannavali.

  • Guðrún Huld ráðin til Eims

    • 05.02.2026
    Guðrún Huld Gunnarsdóttir hefur verið ráðin verkefnastjóri markaðs- og kynningarmála hjá Eimi. Guðrún er með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og samfélagsmiðla og stundar nú meistaranám í markaðsfræði. Hún er jafnframt með D-vottun í verkefnastjórnun. Menntun hennar og starfsferill endurspegla sterkan grunn í stefnumótun, markaðshugsun, skipulagi og skapandi útfærslu.

  • Óskar eftir plássi fyrir fljótandi saunaklefa

    • 05.02.2026
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur tekur jákvætt í erindi frá Meinhard Egilsson Olsen fyrir hönd félagsins MeiSauna ApS en hann óskar eftir að fá úthlutað plássi við bryggju á Akureyri fyrir fljótandi sauna. Skipulagsfulltrúa var falið að skoða mögulegar staðsetningar í samráði við Hafnasamlagið og umhverfis- og mannvirkjasvið.

  • Yltjörn sunnan við Húsavík - Framkvæmdir

    • 04.02.2026
    Íbúar hafa líklega tekið eftir nýjum skiltamerkingum við gatnamót Þverholts og Garðarsbrautar auk nýrra skilta við Yltjörn, sunnan við Húsavík. Þessar framkvæmdir ásamt fleiri jarðvegsframkvæmdum við tjörnina er hluti af styrkverkefni sem sveitarfélagið fékk úthlutað úr Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða árið 2023. Styrkurinn hljóðaði upp á kr. 21.230.000,- sem nýttur var til að bæta aðgengi allra á svæðinu auk lagfæringar á gönguleið milli Húsavíkur og Yltjarnar.

  • Listnám á háskólastigi á Akureyri-Kynningarfundur

    • 04.02.2026
    Mikilvægur áfangi í uppbyggingu listnáms á Norðurlandi er nú að verða að veruleika. Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands hafa hlotið styrk til að þróa listnám á háskólastigi á Akureyri, með það að markmiði að auka aðgengi að skapandi námi utan höfuðborgarsvæðisins og styrkja tengsl lista, fræða og samfélags.
Sjá meira