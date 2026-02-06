Brot af sumri í Safnahúsinu

06. febrúar, 2026 - 17:43 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sýningin Brot af sumri var opnuð í Safnahúsinu á Húsavík nýverið
Sýningin Brot af sumri var opnuð í Safnahúsinu á Húsavík nýverið

Sýningin Brot af sumri var opnuð í Safnahúsinu á Húsavík nýverið. Þar má finna verk eftir Evgeniiu Saknarova, listakonu sem starfar á Norðurlandi. Hún hefur lært bæði í Rússlandi og Bandaríkjunum.Sýningin stendur til 14. mars næstkomandi.

Brot af sumri er sýning um vetrarlok og um ástand þar sem myrkur hættir að vera bakgrunnur og verður að umhverfi. Hún endurspeglar tímann þegar þreyta safnast ekki aðeins fyrir í líkamanum heldur einnig í vitundinni og þegar eftirvæntingin eftir birtunni krefst áreynslu.

Nálgast veturinn sem ástand „Verkefnið fer fram í febrúar – mánuðinum sem margir upplifa sem þann erfiðasta, bæði líkamlega, tilfinningalega og andlega. Hér er ekki verið að nálgast veturinn sem árstíð, heldur sem ástand: seigfljótandi, þungt og lamandi,“ segir í tilkynningu.

Verk unnin úr villtum jurtum

Verkin eru unnin úr villtum jurtum sem safnað hefur verið á Norðurlandi, ásamt jurtum úr einkagarði listamannsins. Innsigluð í epoxý plastefni verða þau að brotum lífs sem svífur á milli fortíðar og framtíðar – milli þess sem þegar er glatað og þess sem enn á eftir að snúa aftur. „Brot af sumri gefur engin svör. Þess í stað opnar sýningin rými fyrir hlé og kyrrláta athygli – augnablik til að taka eftir því sem enn er lifandi, jafnvel þótt það sé hægt og rólega að kafna í dimmu, seigfljótandi efni.“

Til baka

Nýjast

  • Styrkir Norðurorku til samfélagsverkefna 2026

    • 06.02.2026
    Fimmtudaginn 5. febrúar, fór fram afhending á styrkjum Norðurorku til samfélagsverkefna vegna ársins 2026. Athöfnin fór fram í Menningarhúsinu Hofi, sem er vel við hæfi þar sem Norðurorka er bakhjarl Menningarfélagsins.

  • Stofnframlag vegna byggingar búsetukjarna við Nonnahaga

    • 06.02.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt stofnframlag til Þroskahjálpar til byggingar búsetukjarna við Nonnahaga.

  • Fulltrúum í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar verður fækkað úr níu í sjö á næsta kjörtímabili.

    • 06.02.2026
    Innviðaráðuneyti veitti sveitarfélaginu undanþágu til að fjölga sveitarstjórnarfulltrúum í kjölfar þess Skútustaðahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit. Undanþágan gilti í tvö kjörtímabil. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum eru sveitarstjórnarfulltrúar að jafnaði fimm til sjö í sveitarfélögum með færri en 2.000 íbúa.

  • Brot af sumri í Safnahúsinu

    • 06.02.2026
    Sýningin Brot af sumri var opnuð í Safnahúsinu á Húsavík nýverið. Þar má finna verk eftir Evgeniiu Saknarova, listakonu sem starfar á Norðurlandi. Hún hefur lært bæði í Rússlandi og Bandaríkjunum.Sýningin stendur til 14. mars næstkomandi.

  • Landvinnslur Samherja fá hæstu einkunn

    • 06.02.2026
    Árlegri úttekt alþjóðlegu vottunarstofunnar Intertek SAI Global lauk í vikunni hjá landvinnslum Samherja á Akureyri og Dalvík. Úttektin leiddi í ljós að vinnslurnar uppfylla báðar ítrustu gæðakröfur sem almennt eru settar á matvælaframleiðslur og fen...

  • Lof og söknuður á Kristjánsbakarí

    • 06.02.2026
    Þegar ég var barn, á leið úr Síðuskóla og röltandi í Glerárskóla í einhvers konar hreyfingu sem mér fannst alltaf kvöð, gat ég huggað mig við þá tilhugsun að á leiðinni til baka kæmum við vinkonurnar við í Sunnuhlíð. Þar var Kristjánsbakarí með útibú, og við keyptum okkur snúð fyrir 90 krónur sem við borðuðum úr plastpokanum á leiðinni upp brekkuna í næsta tíma í skólanum.

  • Rúmlega 90% ánægð með að búa á Akureyri

    • 05.02.2026
    Könnun Gallup á ánægju með þjónustu Akureyrarbæjar árið 2025 var kynnt á fundi bæjarráðs í morgun. Niðurstöðurnar eru mjög jákvæðar fyrir sveitarfélagið og er ánægja bæjarbúa yfir landsmeðaltali í 8 af 12 málaflokkum sem spurt var um. Enginn þáttur í þjónustu sveitarfélagsins mælist lægri svo einhverju nemi á milli ára.

  • Tónlistarskólinn á Akureyri fagnar 80 ára afmæli sínu

    • 05.02.2026
    „Við erum afskaplega stolt af skólanum okkar og því góða starfi sem hér fer fram. Á laugardaginn bjóðum við öllum bæjarbúum að koma við og kynna sér starfið og njóta dagsins með okkur,“ segir Hjörleifur Örn Jónsson skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri. Um þessar mundir eru 80 ár frá því skólinn var formlega stofnaður, 20. janúar árið 1946 og hefur hann starfað samfleytt upp frá því. Starfsemin hefur vaxið og dafnað einkum síðustu tvo áratugina. Tónlistarskólann á Akureyri hefur verið til húsa í Menningarhúsinu Hofi frá árinu 2010.

  • Fjársjóður framtíðarinnar í góðum höndum

    • 05.02.2026
    Á Akureyri eru sjö grunnskólar. Þeir eru staðsettir í hverju hverfi eins og vera ber og kallast því hverfaskólar. Auk þessara “hefðbundnu” skóla eru Hlíðaskóli, Hríseyjarskóli og Grímseyjarskóli (sem er reynar ekki með starfssemi eins og er) innan menntakerfis Akureyrar. Þessir skólar hafa sjálfstæði í ansi mörgu sem gerir það að verkum að þeir eru hver um sig einstakir, bæði í stefnumótun og eins í mannavali.
Sjá meira