Brot af sumri í Safnahúsinu

Sýningin Brot af sumri var opnuð í Safnahúsinu á Húsavík nýverið. Þar má finna verk eftir Evgeniiu Saknarova, listakonu sem starfar á Norðurlandi. Hún hefur lært bæði í Rússlandi og Bandaríkjunum.Sýningin stendur til 14. mars næstkomandi.
Brot af sumri er sýning um vetrarlok og um ástand þar sem myrkur hættir að vera bakgrunnur og verður að umhverfi. Hún endurspeglar tímann þegar þreyta safnast ekki aðeins fyrir í líkamanum heldur einnig í vitundinni og þegar eftirvæntingin eftir birtunni krefst áreynslu.
Nálgast veturinn sem ástand „Verkefnið fer fram í febrúar – mánuðinum sem margir upplifa sem þann erfiðasta, bæði líkamlega, tilfinningalega og andlega. Hér er ekki verið að nálgast veturinn sem árstíð, heldur sem ástand: seigfljótandi, þungt og lamandi,“ segir í tilkynningu.
Verk unnin úr villtum jurtum
Verkin eru unnin úr villtum jurtum sem safnað hefur verið á Norðurlandi, ásamt jurtum úr einkagarði listamannsins. Innsigluð í epoxý plastefni verða þau að brotum lífs sem svífur á milli fortíðar og framtíðar – milli þess sem þegar er glatað og þess sem enn á eftir að snúa aftur. „Brot af sumri gefur engin svör. Þess í stað opnar sýningin rými fyrir hlé og kyrrláta athygli – augnablik til að taka eftir því sem enn er lifandi, jafnvel þótt það sé hægt og rólega að kafna í dimmu, seigfljótandi efni.“