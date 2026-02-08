Berglind Ósk, Heimir Örn, Arna Rut og Þórhallur Harðarsson leiða lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna á Akureyri kom saman á röðunarfundi í Naustaskóla í gær og kaus í fjögur efstu sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí nk.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður, sigraði Þórhall Jónsson í kosningu um leiðtogasætið. Hún hlaut 61 atkvæði en Þórhallur 55 atkvæði. Berglind Ósk verður með þessu yngst til að leiða Sjálfstæðisflokkinn á Akureyri í sveitarstjórnarkosningum frá því hann bauð fyrst fram í sveitarstjórnarkosningunum 1934. 32 ára gömul er hún enn á ungliðaaldri í flokknum. Berglind var áður varabæjarfulltrúi á árunum 2018-2021 er hún var kjörin á þing.
Heimir Örn Árnason, bæjarfulltrúi, sigraði einnig Þórhall Jónsson í kosningu um annað sætið. Heimir Örn hlaut 74 atkvæði en Þórhallur 45 atkvæði. Heimir Örn hefur setið í bæjarstjórn og verið oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri á kjörtímabilinu sem er að ljúka, verið formaður bæjarráðs og formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs bæjarins.
Arna Rut Gunnarsdóttir hreppti þriðja sætið en hún hafði naumlega betur í kosningu við Þorstein Kristjánsson, Arna Rut hlaut 60 atkvæði en Þorsteinn hlaut 56 atkvæði.
Þórhallur Harðarson hlaut svo kosningu í fjórða sætið. Hann hlaut 69 atkvæði en Vilmundur Árnason hlaut 10. 40 atkvæði voru auð eða ógild.
