Berglind Ósk, Heimir Örn, Arna Rut og Þórhallur Harðarsson leiða lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

08. febrúar, 2026 - 13:21 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna á Akureyri kom saman á röðunarfundi í Naustaskóla í gær og kaus í fjögur efstu sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí nk. 

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur og fyrrum alþingismaður, sigraði Þórhall Jónsson í kosningu um leiðtogasætið. Hún hlaut 61 atkvæði en Þórhallur 55 atkvæði. Berglind Ósk verður með þessu yngst til að leiða Sjálfstæðisflokkinn á Akureyri í sveitarstjórnarkosningum frá því hann bauð fyrst fram í sveitarstjórnarkosningunum 1934. 32 ára gömul er hún enn á ungliðaaldri í flokknum. Berglind var áður varabæjarfulltrúi á árunum 2018-2021 er hún var kjörin á þing.

Heimir Örn Árnason, bæjarfulltrúi, sigraði einnig Þórhall Jónsson í kosningu um annað sætið. Heimir Örn hlaut 74 atkvæði en Þórhallur 45 atkvæði. Heimir Örn hefur setið í bæjarstjórn og verið oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri á kjörtímabilinu sem er að ljúka, verið formaður bæjarráðs og formaður fræðslu- og lýðheilsuráðs bæjarins.

Arna Rut Gunnarsdóttir hreppti þriðja sætið en hún  hafði naumlega betur í kosningu við Þorstein Kristjánsson, Arna  Rut  hlaut 60 atkvæði en Þorsteinn hlaut 56 atkvæði.

Þórhallur Harðarson hlaut svo kosningu í fjórða sætið. Hann hlaut 69 atkvæði en Vilmundur Árnason hlaut 10. 40 atkvæði voru auð eða ógild. 

