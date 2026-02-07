Framkvæmdir við göngubrú yfir Glerá og jöfnunarstöð fyrir strætó að hefjast

Framkvæmdir viðnýja göngubrú yfir Glerár á móts við Glerártorg hefjast nú í febrúar. Umhverfis- og mannvirkjaráð hefur sótt um framkvæmdaleyfi og skipulagsfulltrúa verið falið að gefa það út þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Jafnframt því sem göngubrúin verður reist verða framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir strætó á þessum slóðum. Samið hefur verið við SS-Byggi um smíði brúarinnar.
Verulegar efasemdir um framkvæmdina
„Hér með eru bókaðar enn á ný verulegar efasemdir um þessa framkvæmd,“ segir Sindri S. Kristjánsson fulltrúi S- lista í skipulagsráði Akureyrar í bókun. Ástæða þess sé hin svokallaða jöfnunarstöð fyrir strætó. Í tengslum við hana hafi t.a.m. ekki farið fram óháð mat á áhrifum framkvæmdarinnar á umferðaröryggi, eins og óskað hefur verið eftir. Þá sé fjölda mörgum spurningum um aðgengi að jöfnunarstöðinni og áhrif hennar á umferðarflæði um svæðið enn ósvarað.
Hvar á strætó að stoppa?
Nú liggur fyrir umsókn um framkvæmdaleyfi sem geri ráð fyrir að framkvæmdir á svæðinu standi yfir í 18 mánuði. „Í ljósi þessa langa framkvæmdatíma (og reynslunnar af raunframkvæmdatíma á Akureyri) skortir alfarið í gögn málsins upplýsingar um áhrif á almenningssamgöngur á framkvæmdatímanum þ.e. hvar á strætó að stoppa meðan á framkvæmdum stendur. Þá eru í umsókninni engar útfærðar mótvægisaðgerðir til að tryggja umferðarflæði á framkvæmdatímanum og engar útfærðar mótvægisaðgerðir til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi.“