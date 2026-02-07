Eignasafn félagslegra íbúða skoðað með sölu óhagkvæmra eigna í huga

Velferðarráð Akureyrar leggur til að farið verði í það verkefni að skoða eignasafn félagslegra leiguíbúða með sölu óhagkvæmra eigna í huga, mikilvægt er að koma til móts við þá sem hafa verið hvað lengst á biðlista. Sviðsstjóra var falið að vinna að því ásamt sviðsstjóra UMSA og fjármálastjóra.
„Staða á biðlistum eftir félagslegu húsnæði á Akureyri hefur í heildina tekið batnað merkjanlega á síðustu 1-2 árum. Vel hefur gengið að úthluta íbúðum og hægt að leysa úr þörf margra,“ segir Andri Teitsson formaður Velferðarráðs.
Vantar 2ja herbergja íbúðir
Það sem hægast hefur gengið er að koma til móts við fólk sem vantar 2 herbergja íbúð. Þar kemur til hvort tveggja að sögn Andra, að sú þjóðfélagsbreyting hefur orðið á síðustu áratugum að algengara er að einn eða tveir séu í heimili, og svo hins vegar að af sögulegum ástæðum þá vegur sú íbúðagerð ekki nógu mikið í eignasafni bæjarins, sem þó telur í heildina um 350 íbúðir.
„Vilji er til þess hjá velferðarráði að reyna að hnika til íbúðasafni bæjarins á næstu árum eftir því sem tækifæri gefast, til að bæta jafnvægið hvað þetta varðar.“