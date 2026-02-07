Þingeyjarsveit Áhyggjur af fjarskipta- sambandi eftir lokun 2G og 3G

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar tekur undir áhyggjur atvinnu-og nýsköpunarnefndar varðandi fjarskiptasamband í sveitarfélaginu.
Mikilvægt er að öruggt samband sé fyrir hendi þannig að ávallt verði hægt að ná sambandi við neyðarþjónustu segir í bókun atvinnu- og nýsköpunarnefndar í Þingeyjarsveit. Lagði hún til við sveitarstjórn að boðaður verði fundur með Fjarskiptastofu þar sem farið verður yfir þær breytingar sem verða í kjölfar lokunar á 2G og 3G farsímaþjónustu og með hvaða hætti hægt er að forðast að rof verði á sambandi í sveitarfélaginu.
Sveitarstjórn hefur ákveðið að boða Fjarskiptastofu á fund og hvetur íbúa jafnframt til að að tilkynna slakt farsímasamband til Fjarskiptastofu í gegnum hlekk á vefsíðu stofunnar