Sundlaug Akureyrar - heilsulind í boði bæjarins.

Fyrsta sundlaugin sem byggð var á Akureyri og sennilega á þeim stað sem Sundlaug Akureyrar er nú, var gerð árið 1897, með torffyrirhleðslu í læk sem rann um Grófargil. Hún var styrkt og stækkuð 1936 og enn frekar 1956 þegar innilaug í kjallara var opnuð sem kennslulaug. 1994 og svo aftur 1998/99 var farið í endurbætur á sundlauginni, fyrst voru rennibrautir, pottar og eimböð sett upp eða löguð og í seinni lotunni var annarri útilaug bætt við Sundlaug Akureyrar ásamt Glerárlaug eru svo skólasundlaugar allra skólanna á Akureyri. Nýjustu framkvæmdirnar eru svo endurbætt innilaug sem hentar betur til kennslu en sú gamla.
Glerárlaug
Ekki bara sundlaug
Sundlaugin er ekki bara sundlaug. Sundlaug Akureyrar er iðandi pottur mannlífs þar sem fastagestir eiga sinn skáp, sína sundbraut og sinn stað í pottinum. Það er frekar farið heim en að setja klæði sín og eigur í annan skáp en þann hefðbundna. Eins eru sundbrautirnar nokkuð heilagar fyrir fastagesti. Best er að vera ein/n á braut og synda á sínum hraða rétt eins og þeir taki aksturshæfnina yfir í sundlaugina. Margir hópar eiga sína sameiginlegu potta og spjalltíma á morgnanna. Þeir mæta á sama tíma, dag eftir viku eftir mánuð eftir ár með sama fólkinu en með nýtt og ferskt umræðuefni á hverjum degi þar sem lífsgátan er leyst mörgum sinnum í viku. Eftir pottaspjall fara einhverjir eldhressir heldri borgarar einn sýningarhring í kringum laugina til að leyfa öðrum að dást að sér og skella sér svo í kaffihornið við afgreiðsluna til að ljúka umræðum dagsins. Sumir skella sér í sundleikfimi sem tekur meginhluta morgnanna á virkum dögum þar sem eldri borgurum er snúið í hringi, gefa frá sér undarleg hljóð og lyfta höndum og fótum í takt við skipanir herforingjans sem stjórnar dansinum hverju sinni. Þetta er frábær sjón. Það er alveg æðislegt að eldri borgarar bæjarins geti komið saman og nýtt þessa heilsulind sem sundlaugin er til að bæta félagslegt, andlegt og líkamlegt atgervi.
Sigurður Bibbi Sigurðarsson
Eins og Bonny og Clyde, hættulega góð saman
En sundlaugin er svo miklu meira. Hún er kennileiti fyrir aðkomufólk og sérfræðingar að sunnan flykkjast í laugina þegar þeir hafa kennt Akureyringum á skíði eða annað sem þeir telja sig kunna umfram aðra landsmenn. Skíðabrekkurnar og sundlaugin eru eins og Bonny og Clyde, hættulega góð saman. Sundlaugin sameinar einnig lið í keppnisferðum til Akureyrar. Þar koma saman andstæðingar af völlum bæjarins og skemmta sér saman í rennibrautum eða í sundleikjum. Sundlaugin er nokkurs konar lungu bæjarins. Sumir myndu sennilega ekki lykta eins vel ef hún væri ekki.
Sundfélagið Óðinn er með aðstöðu í lauginni en hefur lengi kvartað undan því að aðstaðan sé ekki nógu góð og margt er til í því þar sem Óðinn deilir smá kompu með sundkennurum bæjarins. Þar má Akureyrarbær bæta aðeins í enda eru margar sundkempur aldar upp í vatninu í gilinu. Það má ekki gleyma því að það eru fleiri íþróttafélög en boltafélög sem ala upp Akureyringa sem skara fram úr á landsvísu.
Að því sögðu þá eiga Akureyringar að sjálfsögðu að flykkjast í sund í hvaða veðri sem er og njóta aðstöðunnar sem er langt því frá að vera sjálfgefin.
Sundlaugin í Hrísey
Sundlaugin í Grímsey
Heimild: Wikipediasíða sundlaugarinnar.