Menntaskólinn á Akureyri eignast myndverk eftir Godd

Bálför Guðmundar Odds Magnússonar listamanns og grafísks hönnuðar fer fram í dag, 9. febrúar. Hann lést í bílslysi 3. janúar síðastliðinn. Goddur var nemandi við Menntaskólann á Akureyri í upphafi áttunda áratugarins áður en hann hóf nám við Handíða- og Myndlistaskóla Íslands.
Í síðasta mánuði sögðum við frá skólablaði sem Goddur og aðrir nemendur við MA gáfu út árið 1972 og veltum upp hvort hann hefði mögulega komið að hönnun og myndskreytingum blaðsins. Kveikjan að slíkum vangaveltum var sú að innan um fjölmörg listaverk í eigu skólans var ekki að finna eitt einasta verk úr fórum Guðmundar Odds. Þannig væru myndverkin í 11. tölublaði Munins vorið 1972 mögulega hin einu sem MA ætti frá Guðmundi Oddi Magnússyni.
Björn Vigfússon kennari við Menntaskólann á Akureyri til margra ára og Guðmundur Oddur voru jafnaldrar, samnemendur í MA og vinir um langt skeið. Björn var fljótur að bregðast við umfjöllun okkar um verk eftir vin sinn í MA eða öllu heldur skort á þeim. Sagðist Björn luma á myndverki eftir Godd sem hann hygðist færa skólanum að gjöf. Nokkrum dögum síðar kom hann færandi hendi. Óhætt er að segja að gjöf hans til skólans sé kærkomin í ljósi þess sem áður hefur komið fram en ekki síður vegna tenginga sem verkið hefur við MA.
Um er að ræða blýantsteikningu sem Guðmundur Oddur gerði af Birni 1976, árið sem Björn útskrifaðist frá MA. Í bakgrunni er óþekkt timburhús sem svipar til Gamla skóla. Neðst á myndinni til hægri er áritunin „Guðmundur Oddur ´76“. Kunnum við Birni hinar bestu þakkir fyrir höfðinglega gjöf. Hún mun sóma sér vel með verkum annarra listamanna í stóru safni skólans.
