Völsungur og Norðurþing semja til þriggja ára

10. febrúar, 2026 - 11:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá undirritun Mynd Norðurþing
Norðurþing og Völsungur undirrituðu á dögunum nýjan samstarfssamning til næstu þriggja ára sem tryggir áframhaldandi stuðning við öflugt íþróttastarf í sveitarfélaginu.

Í tilkynningu segir að samningurinn sé liður í áframhaldandi og markvissu samstarfi Norðurþings og Völsungs, þar sem áhersla sé lögð á að efla íþrótta- og æskulýðsstarf, stuðla að heilbrigðum lífsstíl og tryggja börnum og ungmennum aðgang að skipulögðu og faglegu íþróttastarfi.

Með samningnum skuldbindur Norðurþing sig til að veita Völsungi fjárhagslegan stuðning sem gerir félaginu kleift að halda úti fjölbreyttri starfsemi, bæta aðstöðu og styðja við þjálfara og sjálfboðaliða. Jafnframt er tryggt áframhaldandi aðgengi félagsins að íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins til æfinga og keppni.

Aðilar samningsins leggja ríka áherslu á forvarnar- og lýðheilsuhlutverk íþrótta og mikilvægi þess að skapa jákvætt og uppbyggilegt umhverfi fyrir iðkendur á öllum aldri. Þriggja ára gildistími samningsins veitir Völsungi aukið öryggi til langtímaáætlana og uppbyggingar starfsins.

„Þessi samningur er mikilvægur þáttur í stefnu Norðurþings um að efla lýðheilsu, félagslega þátttöku og velferð íbúa. Völsungur gegnir lykilhlutverki í samfélaginu og með þessum þriggja ára samningi erum við að tryggja stöðugleika og festu í öflugu íþróttastarfi sem skiptir miklu máli fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur í sveitarfélaginu,“ segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Norðurþings.

Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri Völsungs segir samninginn gera félaginu auðveldara fyrir að plana til framtíðar.  „Það er mikil ánægja með undirritun nýs samnings við Norðurþing og að samningurinn sé til þriggja ára. Það auðveldar mikið í starfseminni til framtíðar að til staðar sé samningur til lengri tíma. Völsungur er öflugt félag sem litar bæjarfélagið á Húsavík alla daga ársins“ sagði Jónas

