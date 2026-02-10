Norðurþing - Samkomulag um fornminjaskráningu undirritað

Norðurþing og Minjastofnun Íslands hafa gengið frá samkomulagi um skráningu fornleifa í Norðurþingi.
Samkomulagið snýr að skráningu menningarminja á þéttbýlisstöðum og fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum á vegum sveitarfélagsins á skipulagstíma nýs Aðalskipulags Norðurþings 2025-2045. Í samskomulaginu skuldbindur sveitarfélagið sig til að ganga frá skráningu fornleifa, húsa og mannvirkja eftir því sem við á, áður en vinna við deiliskipulag svæðanna fer af stað.
Skráning menningarminja þéttbýlissvæðanna verði unnin svo fljótt sem auðið er og ávallt áður en gengið er frá deiliskipulagi tiltekins svæðis. Horft er til þess að skráning svæða utan þéttbýlis verði unnin þegar tilefni telst til og verði lokið samhliða frágangi deiliskipulags viðkomandi svæðis.
Það voru Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Norðurþings og Sædís Gunnarsdóttir, minjavörður Norðurlands eystra sem undirrituðu samkomulagið í síðustu viku en samkomulagið er gert með vísan í 16. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012