Fjórir aðilar buðu í byggingu hjúkrunarheimilis á Húsavík

10. febrúar, 2026 - 09:30 Egill Páll Egilsson
Tilboð voru opnuð í byggingu nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík á mánudag. Tilboð bárust frá fjórum aðilum: Eik fasteignafélagi, Pekron ehf., Reitir atvinnuhúsnæði og Þingvangi ehf.

Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir óskaði á síðasta ári fyrir hönd félags- og húsnæðismálaráðuneytisins eftir leigutilboðum fyrir húsnæði undir hjúkrunarheimili á Húsavík. Verkefnið snýr að því byggja og fullgera hjúkrunarheimili við Auðbrekku 2 sem ríkið mun síðan leigja með langtímaleigusamningi.

Nýja hjúkrunarheimilið mun standa aftan við hjúkrunarheimilið Hvamm og munu allir íbúar Hvamms flytja yfir þegar heimilið verður opnað. Nýja húsið leysir þannig það eldra af hólmi, auk þess sem hjúkrunarrýmum í sveitarfélaginu fjölgar um sex.

Árið 2021 var skóflustunga tekin að nýju hjúkrunarheimili við Auðbrekku og í kjölfarið grafið fyrir grunni hússins. Ekkert varð hins vegar af sjálfri byggingu hjúkrunarheimilisins.

Áætlað mánaðarlegt leiguverð á hvern fermetra, samkvæmt kostnaðaráætlun, var: 6.200 kr. og bárust tvö tilboð undir þeirri fjárhæð. Annars vegar frá Reitum og hinsvegar frá Pekron. Opnunarskýrsla felur þó ekki í sér niðurstöðu útboðs heldur er einungis birt heildartilboðsfjárhæð en endanlegt val getur ráðist af fleiri valforsendum skv. útboðsgögnum.

Eftirfarandi tilboð bárust:

Eik Fasteignafélag – 1 : 9.288 kr.

Eik Fasteignafélag – 2: 11.880 kr.

Pekron ehf.: 6.350 kr.

Reitir Atvinnuhúsnæði – 1: 6.775kr.

Reitir Atvinnuhúsnæði – 2: 5.645 kr.

Þingvangur ehf.: 9.969 kr.

 



