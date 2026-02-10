„Helltist yfir mann feginleiki að þarna töpuðust bara dauðir hlutir“

Viðtalið birtist fyrst í prentútgáfu Vikublaðsins sem kom út 5. febrúar sl.
Það er óhætt að segja að veröldin hafi snúist á hvolf hjá Guðmundi Vilhjálmssyni eiganda og framkvæmdastjóra Garðvíkur á Húsavík þegar hann vaknaði við þær fregnir miðvikudagsmorgunninn 28. janúar sl. að kviknað væri í aðstöðuhúsi fyrirtækis hans að Haukamýri í útjaðri Húsavíkur. Altjón varð í húsinu sem Guðmundur keypti árið 2019 og telur 225 fermetra. Guðmundur segir í spjalli við Vikublaðið að það taki næstu vikur að átta sig að fullu á tjóninu og afleiðingum þess en það hlaupi á annað hundrað milljónum í peningum talið. Hann muni horfa áfram fram á veginn og stafsmenn hafi verið mættir til vinnu strax daginn eftir.
„Þetta er bara eins og hver önnur lífsins þraut, við höldum okkar striki áfram sem endranær,“ segir Guðmundur en viðurkennir að aðkoman hafi verið talsvert sjokk og að tjón af þessu tagi komi róti á tilfinningarnar, svo ekki sé talað um fjárhagslegt tap.
„Jú þetta skekur mann vissulega en að sama skapi helltist yfir mann mikill feginleiki að þarna töpuðust bara dauðir hlutir,“ segir Guðmundur og augljóslega létt yfir því að engin slys hafi orðið á fólkinu sínu.
Eins og staðkunnir vita, rekur Garðvík þjónustu í skrúðgarðyrkju en þá sér fyrirtækið einnig um ræstingar hjá Landsvirkjun á Þeistareykjum auk almennrar verktakastarfsemi. Guðmundur segir að reksturinn haldi áfram þó að aðlaga þurfi sig að breyttum veruleika.
„Þetta áfall svo sem tefur okkur ekki en þetta breytir talsverðu og það er alveg ljóst að við þurfum að aðlaga okkur þessu veruleika að hafa ekki lengur húsið sem var okkar starfsstöð. Við erum t.d. að fara smíða núna göngubrýr fyrir leikskóla og stígagerð og það er náttúrlega ljóst að það þarf að finna leiðir til að halda því áfram en þær hafa hingað til verið smíðaðar í húsinu. Við smíðuðum t.d. göngubrýr fyrir Krossanesborgir á Akureyri í haust og munum halda því áfram í vor. Hluti af efninu sem átti að fara í það verkefni brann með húsinu,“ segir Guðmundur og bætir við aðspurður að það hafi ekkert sloppið úr brunanum að því er virðist.
„Þetta er allt saman handónýtt. Það er þó verið að skoða ákveðna möguleika í samráði við umboðsaðila varðandi vinnuvél sem var inni í húsinu. Umboðsaðilinn er að fara yfir hvað á að gera áður en reynt er að gangsetja. Við höfum ekki getað skoðað hana nema bara með myndavélum úr fjarska. Svo er Hringrás bara næsta stopp fyrir eins og bílana sem voru þarna inni. Tjónið á þeim bílum sem voru inni í húsinu er augljóst en svo eru líka bílar sem nýtast ekki vegna þess að búnaður sem þeim fylgdi brann inni. Þannig að tjónið er ekki allt augljóst,“ útskýrir Guðmundur og bætir við að við taki yfirlega með tryggingafélaginu.
Þá segir Guðmundur að hann sjái einna mest eftir sturtupallbíl sem hafi verið gríðarlega mikilvægur fyrir starfsemina. „Svo fór óhemja af verkfærum til skrúðgarðyrkju. Sem dæmi þá vorum við í smá brasi í dag [mánudag 2. febrúar] því við áttum ekki almennilega steinsög. Við fundum nú reyndar út úr því með útsjónarsemi og björguðum okkur út daginn. Það fóru sem sagt fjórar steinsagir í brunanum og ógrynni af blöðum. Þetta er fljótt að telja, líka smáhlutirnir. Það fór óhemja af sláttuorfum, hekkklippum, keðjusögum og þess háttar dóti. Það verður mikið verk að fara í gegn um það allt saman. Eins og staðan er í dag þá eigum við hvorki borvélar né skrúfjárn, en þetta er bara áskorun að vinna sig fram úr þessu,“ segir Guðmundur æðrulaus.
Hann segir að eitthvað sé misjafnt hvernig hlutirnir séu tryggðir eftir eðli þeirra, húsið sé náttúrlega tryggt en varðandi tjónið þá er sumt augljóst en annað ekki og það þurfi að skoða á komandi vikum.
„Við erum með ýmsar aukatryggingar og eigum bara eftir að fara yfir þessi mál með tryggingafélaginu.“
Brunan segir Guðmundur að megi rekja til bilunar í rafmagnsbúnaði en að ekki sé tímabært að úttala sig nánar um það. „Það er svona opinbera skýringin á meðan verið er að klára tæknirannsókn. Svo verður væntanlega greint frá því nákvæmar þegar þar að kemur svo menn hafi vítin til að vara sig á,“ segir hann og leggur áherslu á að nú taki bara daglegt amstur við og ekki þýði neitt að dvelja við orðinn hlut.
„Ég var nú með kynningu á verkefni í skólanum í dag [mánudag 2. febrúar] en ég og sonur minn erum að útskrifast í vor úr skrúðgarðyrkjunámi að Reykjum sem skrúðgarðyrkjufræðingar. Svo förum við í sveinspróf í haust,“ segir Guðmundur og bætir við að fimm starfsmenn hafi verið við vinnu þegar blaðamaður ræddi við hann á mánudag.
„Svo erum við bara að fara í skólann aftur á morgun og þetta ræðst á næstu vikum hvernig tjónið verður metið,“ segir Guðmundur keikur að lokum.