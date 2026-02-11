Menntaskólinn á Akureyri - Freydís Jóna hlaut annað sæti í smásögusamkeppni FEKÍ

Verðlaun fyrir smásögusamkeppni Félags enskukennara á Íslandi (FEKÍ) voru afhent með pompi og prakt síðdegis í gær í Veröld - húsi Vigdísar. Athöfnin var haldin í samstarfi við Breska sendiráðið og Vigdísarstofu og kom það í hlut sendiherra Breta á Íslandi, Dr. Bryony Mathew, að afhenda verðlaunin.
Í ávarpi sínu til verðlaunahafa hvatti hún þá til dáða og minnti hún á mikilvægi enskunnar sem alþjóðatungumáls. Dr. Mathew lagði líka áherslu á að tungumálanám gerði okkur kleift að sjá heiminn með augum annarra. Sannarlega dýrmæt skilaboð á flóknum tímum.
Okkar fulltrúi Freydís Jóna Jing Bergsveinsdóttir hlaut annað sæti í landskeppninni í flokki framhaldsskóla fyrir sögu sína The Missed Bus.
Sagan er stutt en áhrifarík og fjallar um gildi þess að staldra við og njóta líðandi stundar. Freydís brautskráðist frá MA í janúar sl. og hlýtur þetta að teljast aldeilis góður lokapunktur á náminu.
Heimasíða Menntaskólans á Akureyri sagði fyrst frá