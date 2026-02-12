Mikil nýting frístundastyrks meðal barna og ungmenna á Akureyri árið 2025

12. febrúar, 2026 - 12:25 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Alls nýttu 2.679 börn og ungmenni á aldrinum 6–17 ára frístundastyrk Akureyrarbæjar á árinu 2025, sem samsvarar 85,8% allra barna í þessum aldurshópi í bænum.

Frístundastyrkurinn nam 55.000 krónum á barn og var nýttur fyrir samtals tæpar 141 milljón króna í 3.937 skráningum. Að meðaltali nýtti hvert barn 52.620 krónur, eða um 95,8% af þeirri upphæð sem því stóð til boða.

Kynjahlutfall þeirra sem nýttu styrkinn var nokkuð jafnt. Drengir voru 51,2% þeirra sem skráðir voru og stúlkur 48,8%. Hlutfallið var svipað þegar litið er til nýtingar fjárhæðarinnar.

Flestar skráningar voru hjá Íþróttafélaginu Þór og Knattspyrnufélagi Akureyrar, sem samanlagt stóðu undir 38% allra skráninga og fengu 44% af heildarfjármagni frístundastyrksins. Þegar litið er til einstakra íþróttagreina var knattspyrna langvinsælust.

Árganga- og hverfagreining sýnir að flest börn í árgangi 2012 voru skráð, en hlutfallslega var nýtingin mest hjá árgangi 2017 þar sem 97% barna nýttu styrkinn að einhverju leyti. Nýting var lægst hjá tveimur elstu árgöngunum.

Alls tóku 39 íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafélög, stofnanir og fyrirtæki við frístundastyrknum á árinu.

