Hofsbót 1-3 - tillaga að uppbyggingu

12. febrúar, 2026 - 12:49 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Horft til vesturs frá smábátahöfinni Myndir Zeppelin ARKITEKTAR
Á fundi skipulagsráðs í gær var lögð fram tillaga frá Zeppelin arkitektum f.h SS Byggis að uppbyggingu við Hofsbót 1-3.

Í úthlutunar- og útboðsskilmálum fyrir lóðirnar var tekið fram að lóðarhafi gæti óskað eftir minniháttar breytingum á deiliskipulagi lóðanna án þess þó að það feli í sér breytingar á grundvallarforsendum deiliskipulagsins. 

Tillagan sem lögð var fram felur í sér nokkrar breytingar á gildandi deiliskipulagi en að mati skipulagsráðs samræmist tillagan meginforsendum skipulagsins, enda er ekki gert ráð fyrir auknu byggingarmagni ofanjarðar, breytingum á hæðum bygginga eða nýtingu.

Meirihluti skipulagsráðs samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að hefja vinnu með lóðarhafa að breytingu á deiliskipulagi samhliða nánari hönnun á útfærslu mannvirkja og nánasta umhverfi.

Jón Hjaltason óháður sat hjá  við afgreiðsluna  en Jón Þorvaldur Heiðarsson L-lista lét bóka eftirfarandi: 

,,Undirritaður fagnar því að hús rísi í miðbænum með atvinnustarfsemi á neðstu hæð en íbúðum þar fyrir ofan. Ánægjulegt er að gluggar á neðstu hæð verði bogadregnir, gefur hlýlegra útlit. Lítið, skjólsælt torg er spennandi. Húsin eru á mikilvægasta staðnum á Akureyri og þurfa að vera falleg, tréklæðning má ekki drabbast niður og verða ljót. Mikilvægt er að húsin verði ekki nákvæmlega eins, heldur með mismunandi litum og jafnvel mætti gluggasetning vera eitthvað mismunandi. Er þörf á svo stórum gluggum á íbúðum á efri hæðum? Horn Glerárgötu og Strandgötu mætti hugsa betur. Hvernig er hægt að gera það flottasta horn bæjarins?"

 

