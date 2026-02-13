Endurbætur hefjast í álmu 3 á Hlíð fljótlega

„Við fögnum því að framkvæmdir eru að hefjast,“ segir Þóra Sif Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Heilsuverndar Hjúkrunarheimila á Akureyri. Tilboð voru opnuð hjá Framkvæmdasýslu-Ríkiseignum nýverið í endurbætur í húsakynnum Hlíðar, álmu 3 sem hefur verið lokuð eftir að þar greindist mygla fyrir nokkrum árum og í ljós kom að það þurfti í umfangsmiklar endurbætur innanhúss. Um er að ræða heimilin Furu- og Víðihlíð.
Þóra segir það hafa verið mjög bagalegt að missa út 22 herbergi í svo langan tíma. „Þessi herbergi hafa ekki verið í notkun mjög lengi og það er afar slæmt. Biðlistar eru langir, um 80 manns bíða eftir að komast inn á Heilsuvernd Hjúkrunarheimili og þegar svo mörg herbergi detta út um langt skeið er hreyfing á biðlistum eðlilega minni,“ segir hún.
Brugðist var við með margs konar ráðum, herbergi sem búið var að leggja af voru enduropnuð fyrir einstaklinga í tímabundinni dvöl og þá hefur einnig verið tvímennt í nokkrum herbergjum. „Engu að síður er verulega slæmt að missa svo mörg rými út í þetta langan tíma þegar staðan er eins slæm og raun ber vitni.“
Seinagangur í ákvarðanatöku
Þóra segir að vel hefði verið hægt að inna verkefnið af hendi mun fyrr, langt er um liðið frá því myglan kom upp, „en það hafa orðið miklar tafir sem rekja má til seinagangs í ákvarðanatöku sem hefur keyrt úr hófi fram. Það hefur verið einkennilegt að fylgjast með þessum töfum sem komið hafa upp hver á eftir annarri. Tafirnar hafa haft mikil áhrif á starfsemina en starfsmenn heimilanna hafa leitað allra leiða til að láta starfsemina ganga eins vel fyrir sig og hægt er við krefjandi aðstæður. Það þarf að vinna verkefnin hraðar og af meiri skilvirkni til að mæta þörfinni fyrir þjónustu við aldraða. Við erum mjög ósátt við seinaganginn tengt húsnæðismálunum á Hlíð en við ætlum ekki að horfa í baksýnisspegilinn varðandi tafir á framkvæmdum í álmu 3 núna þegar bjartari tímar eru fram undan,“ segir hún.
Tvö tilboð bárust í verkið
Tvö tilboð bárust í framkvæmdirnar, hið lægra frá ÁK-smíði og var það upp á 655,6 milljónir króna en Tréverk bauð 822,5 milljónir króna í verkið. Þóra Sif kveðst vona að hafist verði handa við endurbætur um leið og Framkvæmdasýsla ríkisins hefur gengið frá samningum. Áætlaður framkvæmdatími er um 1.ár en áætlað er að hægt verði að opna fyrstu 16 rýmin sumarið 2026. Það verði til bóta en leysi ekki þann vanda sem við blasi hvað skort á rýmum varðar. „Þau mál leysast ekki fyrr en við fáum nýtt hjúkrunarheimili í Þursaholti.“
Borgar sig að rífa elsta hlutan á Hlíð fremur en að endurbyggja hann
Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri tóku við rekstri hjúkrunarheimilanna á Hlíð og í Lögmannshlíð í maí árið 2021 og var þá farið í umfangsmiklar úttektir á húsnæðinu á Hlíð að beiðni Heilsuverndar. Búið er að fara í viðgerðir á hluta húsnæðisins og miklar framkvæmdir eru fram undan í álmu 3 en nú beinast spjótin að álmu 1 og 2 sem eru elstu byggingarnar á Hlíð. Í þeim álmum eru íbúar, notendur og skrifstofur. „Þar eru aðbúnaður og loftgæði ekki ásættanleg og mikilvægt að bregðast við stöðunni þar sem allra fyrst. Nýjustu úttektir á þeim álmum sýna að það borgi sig ekki að fara í endurbætur á því húsnæði heldur sé betra að rífa það og byggja nýtt sem standist þær kröfur sem gerðar eru til starfseminnar.“