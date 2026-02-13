Hvað þarf Fram­sókn?

13. febrúar, 2026 - 09:06 Guðmundur Baldvin Guðmundsson
Guðmundur Baldvin Guðmundsson
Guðmundur Baldvin Guðmundsson

Nú um helgina komum við Framsóknarfólk saman til flokksþings í Reykjavík þar sem við veljum okkur nýja forystu og nýjan formann.

Tvær konur sækjast eftir formannsembættinu, hvor með sinn bakgrunn, en báðar með skýran vilja til að efla Framsókn til framtíðar.

Ég kynntist Ingibjörgu Isaksen fyrst í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga árið 2014 en þá kom hún inn sem ferskur vindur á lista okkar Framsóknarfólks á Akureyri. Mér varð strax ljóst að hér var á ferðinni mikil keppnismanneskja með skýra sýn á hlutina og samstarf okkar í bæjarstjórn Akureyrar, þar sem við vorum í meirihluta, var alla tíð afar gott. Hún lét strax til sín taka og gengdi formennsku í ráðum bæði á sviði framkvæmda- og íþróttamála og stýrði þar mikilvægum framfaramálum með miklum sóma.

Það kom mér því ekki á óvart þegar Ingibjörg ákvað að stíga fram á stóra sviðið og bjóða sig fram til Alþingis í þingkosningunum 2021. Framsóknaflokkurinn fékk mikinn meðbyr í þeim kosningum um land allt og ekki síst í Norðausturkjördæmi þar sem flokkurinn fékk 3 þingmenn og Ingibjörg varð fyrsti þingmaður kjördæmisins.

Flokkurinn tapaði, líkt og aðrir stjórnarflokkar, miklu fylgi í síðustu kosningum og fylgi flokksins er í sögulegu lágmarki. Það er því mikilvægt að stjórn flokksins axli öll ábyrgð og að flokkurinn fái nýja ásýnd og nýja forystu til að takast á við þær áskoranir sem hann stendur frammi fyrir.

Við þurfum manneskju með skýra sýn sem höfðar til flokksfólks og vinnur þétt með grasrót flokksins, ekki bara í kring um kosningar, en Ingibjörg hefur einmitt lagt mikla áherslu í störfum sínum að vinna með og hlusta á grasrót flokksins.

Það skiptir líka höfuðmáli að formaður flokksins sitji á Alþingi. Flokkur sem ætlar sér að hafa áhrif í íslenskum stjórnmálum getur ekki leyft sér að hafa formann utan þings næstu árin.

Framsókn þarf kraft, kjark og skýra stefnu.

Framsókn þarf leiðtoga sem sameinar fólk og vinnur af heilindum.

Framsókn þarf Ingibjörgu Isaksen.

Höfundur er fulltrúi á flokksþingi Framsóknarflokksins.

Til baka

Nýjast

  • Sérfræðistörf hafi lekið til höfuðborgarsvæðisins

    • 13.02.2026
    Á heimasíðu Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) segir frá niðurstöðum rannsóknar sem beindist að því að finna og greina dæmi um tilvik þar sem óstaðbundin störf hafa flust frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins síðastliðin fimm ár.

  • Hvað þarf Fram­sókn?

    • 13.02.2026
    Nú um helgina komum við Framsóknarfólk saman til flokksþings í Reykjavík þar sem við veljum okkur nýja forystu og nýjan formann.

  • Frá Landssambandi eldri borgara

    • 13.02.2026
    Þessa dagana er umræða á Alþingi um frumvarp um breytingu á lögum um almannatryggingar er snúa að vísitölutengingu lífeyrisgreiðslna.  Landssamband eldri borgara sendi inn umsögn vegna frumvarpsins í október síðastliðnum.

  • Ekki ég!

    • 12.02.2026
    Það er hrollvekjandi að hugsa til þess að á að minnsta kosti 45 árum hafi lítið sem ekkert breyst þegar kemur að umönnun aldraða og hinum svokallaða „fráflæðisvanda“ sem annars er skelfilegt orð.

  • Leikdeild Umf. Eflingar frumsýnir Þrek og tár

    • 12.02.2026
    Þrek og tár, eitt af ástsælustu verkum Ólafs Hauks Símonarsonar verður á fjölunum hjá leikdeild Umf. Eflingar á Breiðumýri í vetur. Leikstjóri er María Pálsdóttir og tónlistarstjóri Pétur Ingólfsson.

  • Hofsbót 1-3 - tillaga að uppbyggingu

    • 12.02.2026
    Á fundi skipulagsráðs í gær var lögð fram tillaga frá Zeppelin arkitektum f.h SS Byggis að uppbyggingu við Hofsbót 1-3.

  • Mikil nýting frístundastyrks meðal barna og ungmenna á Akureyri árið 2025

    • 12.02.2026
    Alls nýttu 2.679 börn og ungmenni á aldrinum 6–17 ára frístundastyrk Akureyrarbæjar á árinu 2025, sem samsvarar 85,8% allra barna í þessum aldurshópi í bænum.

  • Viðra kindur á góðviðrisdögum

    • 11.02.2026
    Tíðarfarið á Norðausturlandi hefur verið með besta móti undanfarið, snjólétt og stillt.

  • Akureyri - Frönsk kvikmyndahátíð

    • 11.02.2026
    Franska kvikmyndahátíðin á Akureyri hófst á þriðjudag, 10. febrúar og stendur til 15. febrúar. Hún fer fram í Sambíóunum á Akureyri, Amtsbókasafninu á Akureyri og á Listasafninu á Akureyri.
Sjá meira