Nú um helgina komum við Framsóknarfólk saman til flokksþings í Reykjavík þar sem við veljum okkur nýja forystu og nýjan formann.
Tvær konur sækjast eftir formannsembættinu, hvor með sinn bakgrunn, en báðar með skýran vilja til að efla Framsókn til framtíðar.
Ég kynntist Ingibjörgu Isaksen fyrst í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga árið 2014 en þá kom hún inn sem ferskur vindur á lista okkar Framsóknarfólks á Akureyri. Mér varð strax ljóst að hér var á ferðinni mikil keppnismanneskja með skýra sýn á hlutina og samstarf okkar í bæjarstjórn Akureyrar, þar sem við vorum í meirihluta, var alla tíð afar gott. Hún lét strax til sín taka og gengdi formennsku í ráðum bæði á sviði framkvæmda- og íþróttamála og stýrði þar mikilvægum framfaramálum með miklum sóma.
Það kom mér því ekki á óvart þegar Ingibjörg ákvað að stíga fram á stóra sviðið og bjóða sig fram til Alþingis í þingkosningunum 2021. Framsóknaflokkurinn fékk mikinn meðbyr í þeim kosningum um land allt og ekki síst í Norðausturkjördæmi þar sem flokkurinn fékk 3 þingmenn og Ingibjörg varð fyrsti þingmaður kjördæmisins.
Flokkurinn tapaði, líkt og aðrir stjórnarflokkar, miklu fylgi í síðustu kosningum og fylgi flokksins er í sögulegu lágmarki. Það er því mikilvægt að stjórn flokksins axli öll ábyrgð og að flokkurinn fái nýja ásýnd og nýja forystu til að takast á við þær áskoranir sem hann stendur frammi fyrir.
Við þurfum manneskju með skýra sýn sem höfðar til flokksfólks og vinnur þétt með grasrót flokksins, ekki bara í kring um kosningar, en Ingibjörg hefur einmitt lagt mikla áherslu í störfum sínum að vinna með og hlusta á grasrót flokksins.
Það skiptir líka höfuðmáli að formaður flokksins sitji á Alþingi. Flokkur sem ætlar sér að hafa áhrif í íslenskum stjórnmálum getur ekki leyft sér að hafa formann utan þings næstu árin.
Framsókn þarf kraft, kjark og skýra stefnu.
Framsókn þarf leiðtoga sem sameinar fólk og vinnur af heilindum.
Framsókn þarf Ingibjörgu Isaksen.
Höfundur er fulltrúi á flokksþingi Framsóknarflokksins.