Leikfélag VMA sýnir Ronju ræningjadóttur

Næstkomandi laugardag kl. 14 frumsýnir Leikfélag Verkmenntaskólans á Akureyri í Gryfjunni í VMA fjölskylduleikritið um Ronju ræningjadóttur sem byggir á samnefndri sögu eftir Astrid Lindgren. Leikstjóri er Pétur Guðjónsson og er þetta sjötta uppfærsla hans hjá Leikfélagi VMA.
Uppsetningin á Ronju er skemmtilegt samstarfsverkefni við Brekkuskóla á Akureyri því fimm leikarar eru nemendur í Brekkuskóla en aðrir leikarar og aðstandendur sýningarinnar eru nemendur í VMA.
Ronja hefur oft verið færð upp á svið hér á landi en þó eru ansi mörg ár síðan það var síðast sett upp á Eyjafjarðarsvæðinu. Auk leikuppfærslu hefur verið gerð kvikmynd upp úr sögunni um Ronju og er hún til í íslenskri talsetningu.
Skemmtilegt samstarf hefur verið við Brekkuskóla um uppfærsluna á Ronju. Í sýningunni koma fram fimm nemendur Brekkuskóla. Hér eru til hægri tveir svokallaðir rassálfar, leiknir af tveimur stúlkum úr 5. bekk Brekkuskóla.
Í leikritinu er Ronju ræningjadóttur fylgt eftir þar sem hún býr með foreldrum sínum og ræningjahópi í Matthíasarskógi. Í upprunalegu sögunni kynnist hún Birki, syni Borka, annars ræningjaforingja og erkióvinar Matthíasar föður Ronju, og með þeim tekst djúp vinátta sem litin er hornauga af foreldrum þeirra.
Í uppfærslu Leikfélags VMA er farin sú leið að afkomandi Borka er ekki karlkynspersónan Birkir heldur kvenkynspersónan Björk sem leikin er af Elínu Karlottu Antonsdóttur, nemanda í 8. bekk í Brekkuskóla. Hinir fjórir nemendurnir úr Brekkuskóla, sem allir eru í 5. bekk skólans, fara með hlutverk rassálfa í sýningunni. Í burðarhlutverki sýningarinnar, sjálfri Ronju ræningjadóttur, er Ásta Ólöf Jónsdóttir, nemandi í VMA.
Frumsýning verður á Ronju nk. laugardag í Gryfjunni í VMA. Fimm aðrar sýningar hafa verið auglýstar.
Æfingar hófust í nóvember og síðan hefur verkið smám saman verið að taka á sig mynd í Gryfjunni í VMA. Fjölmargir aðrir en þeir sem standa á sviðinu leggja hönd á plóg við t.d. gerð leikmyndar, m.a. nemendur listnáms- og hönnunarbrautar og í byggingadeildar.
Sem fyrr segir verður frumsýning á Ronju ræningjadóttur laugardaginn 14. febrúar. Næstu sýningar verða 15., 21., 22., 28. febrúar og 1. mars. Allar sýningarnar eru kl. 14 í Gryfjunni í VMA.