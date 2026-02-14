Góður gestur væntanlegur á morgun

14. febrúar, 2026 - 12:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þyrla Landhelgisgæslunnar lendir á bílastæðinu við Glerártorg, fyrir framan Nettó, eftir hádegið á morgun sunnudag í tilefni 112 dagsins.

Það er óhætt að fullyrða að góður gestur sé væntanlegur til Akureyrar á morgun þegar þyrla Landhelgisgæslunnar lendir á bílastæðinu við Glerártorg, fyrir framan Nettó, í tilefni 112 dagsins.

Gestum og gangandi gefst tækifæri til að kynna sér störf viðbragðsaðila á svæðinu og skoða þyrluna.  Dagskráin á Glerártorgi stendur milli kl. 12:00 og 15:00 og er sem hér segir:

Kl. 12:00 Þyrla Landhelgisgæslunnar lendir á bílastæðinu fyrir framan Nettó og verður með gest um borð.

Kl. 12:00 Bjössi brunabangsi mætir á svæðið

Kl. 14:00 Rauði Kross Íslands veitir skyndihjálparmanneskjum ársins verðlaun

Kl. 14:00 Veitt verða verðlaun í eldvarnargetraun Landssambands slökkviliðs og sjúkraflutningamanna.

