Loðnuvertíðin komin á fullt

Loðnuvertíðin er hafin af fullum krafti og hafa skipin fengið ágætis afla í flestum köstum. Vilhelm Þorsteinsson EA 11, uppsjávarskip Samherja, er í sinni annarri veiðiferð á yfirstandandi vertíð. Skipið er þegar þetta er skrifað að veiðum suð-austur af Vík í Mýrdal.
Loðnan gengur býsna hratt vestur með suðausturströndinni. Hrognafyllingin er núna á bilinu 16 – 18 % , sem þýðir að frysting fyrir Japansmarkað er rétt að hefjast.
Um átján klukkustunda sigling er af miðunum til Eskifjarðar, þar sem Vilhelm Þorsteinsson landar aflanum til vinnslu. Heildaraflamark í loðnu er rúmlega 197 þúsund tonn, þar af koma rúmlega 150 þúsund tonn í hlut Íslendinga.
Samtök sjávarútvegsfyrirtækja áætla að vertíðin skili 22 – 25 milljörðum króna í útflutningsverðmætum, sem séu mikilvægar fyrir þjóðarbúið.