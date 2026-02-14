Loðnuvertíðin komin á fullt

14. febrúar, 2026 - 11:36 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 að veiðum í blíðskaparverði í gær / mynd Hjörtur Valsson.
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 að veiðum í blíðskaparverði í gær / mynd Hjörtur Valsson.

Loðnuvertíðin er hafin af fullum krafti og hafa skipin fengið ágætis afla í flestum köstum. Vilhelm Þorsteinsson EA 11, uppsjávarskip Samherja, er í sinni annarri veiðiferð á yfirstandandi vertíð. Skipið er þegar þetta er skrifað að veiðum suð-austur af Vík í Mýrdal.

Loðnan gengur býsna hratt vestur með suðausturströndinni. Hrognafyllingin er núna á bilinu 16 – 18 % , sem þýðir að frysting fyrir Japansmarkað er rétt að hefjast.

Um átján klukkustunda sigling er af miðunum til Eskifjarðar, þar sem Vilhelm Þorsteinsson landar aflanum til vinnslu. Heildaraflamark í loðnu er rúmlega 197 þúsund tonn, þar af koma rúmlega 150 þúsund tonn í hlut Íslendinga.

Samtök sjávarútvegsfyrirtækja áætla að vertíðin skili 22 – 25 milljörðum króna í útflutningsverðmætum, sem séu mikilvægar fyrir þjóðarbúið.

Vilhelm Þorsteinsson EA 11 á miðunum í dag / mynd Unnur Inga Kristinsdóttir.

 

Vilhelm Þorsteinsson EA 11 / mynd Hjörtur Valsson.

 

 

Unnur Inga Kristinsdóttir sölustjóri hjá Ice Fresh Seafood er um borð og færði strákunum pönnukökur.

Frá þessu segir fyrst á heimasíðu Samherja

 

