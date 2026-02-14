Fjöldi stórra verkefna í farvatninu

„Það hefur verið ágætt að gera hjá iðnaðarmönnum undanfarin misseri og vonir standa til að svo verði áfram,“ segir Sigmundur Kr. Magnússon þjónustufulltrúi hjá Byggiðn á Akureyri. Mikið hefur verið byggt af íbúðarhúsnæði og þá eru nokkur stór verkefni á vegum hins opinbera í farvatninu á næstunni.
„Við verðum lítið vör við að það sé eitthvað að hægja á, það eru fjölmörg verkefni í gangi og allir hafa nóg verkefni. Byggingaverktakar vilja samt gjarnan sjá eitthvað fram í tímann og hvað taki við þannig að fyrir þá er best að lóðir séu tiltækar með fyrirvara. Það þar líka að vera með mannskap í takt við verkefni og einhverjir hér um slóðir eru í samstarfi við starfsmannaleigur ef vantar upp á,“ segir hann.
Sigmundur segir að mikið hafi verið að gera hjá iðnaðarmönnum við uppbyggingu hótela á Akureyri, m.a. Hótel Akureyri og Hilton við Hafnarstræti og þá standi framkvæmdir við hótel við Skógarböðin sem hæst. Þá sé fjöldi nýrra og stórra verkefna í pípunum.
Hjúkrunarheimili og nýbygging við SAk
Eitt þeirra verkefna er uppbygging 140 rýma hjúkrunarheimilis við Þursaholt. Verið hefur verið boðið út og er gefinn frestur til 17. apríl að skila inn tilboðum. Miðað er við að framkvæmdir taki ríflega 3 ár.
Nýbygging við Sjúkrahúsið á Akureyri er eitt af stóru verkefnunum sem fram undan eru. Þar er gert ráð fyrir ríflega 10 þúsund fermetra legudeildum. Stefnt er á útboð vegna jarðvegframkvæmda verði nú síðar í febrúar og horft til þess að fyrsta skóflustunga að nýbyggingunni verði tekin 30. apríl næstkomandi.
Umfangsmikil fjárfesting
Mikil uppbygging hefur verið við gagnaver atNorth, þriðji áfangi er í fullum gangi og fyrir liggur ósk um enn frekari stækkun. Um er að ræða umfangsmestu fjárfestingu á svæðinu í langan tíma.
Þá má nefna að stefnt er á byggingu íbúðareininga fyrir stúdenta við Norðurslóð og gert ráð fyrir að hafist verði handa nú á vordögum. Loks má geta þess að löngu tímabær viðbygging við Verkmenntaskólann á Akureyri hefur verið í bið um skeið en væntingar um að hreyfing geti þar orðið á innan tíðar.
Verið er að byggja nýjan leikskóla í Hagahverfi og gengur vel.