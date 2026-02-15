Lífið, maður minn, lífið

Nýr dagur, nýir möguleikar. Verður dagurinn góður eða slæmur? Hver dagur er í okkar höndum og það er okkar að vinna sem best úr honum. Mörg smáatriði koma upp á hverjum degi og þau eru kannski svo smá að við áttum okkur ekki á því hvað þau eru mikilvæg. Nýr dagur býður upp á mörg tækifæri og það er í okkar höndum að gera hann góðan eða slæman.

Getur verið að kaffilyktin og ilmurinn af eggjabrauðinu eða ostabrauðinu kveiki vonir um að dagurinn verði góður? Innilegt faðmlag frá makanum, börnunum eða barnabörnunum. Að fara í sund og hitta félagana og klára að bjarga heiminum áður en amstur dagsins hefst. Að sjá uppáhaldsliðið sitt í enska boltanum vinna sigur á mótherja sínum með miklum yfirburðum.

Að bjóða til matarboðs þegar að kveldi kemur með góðum vinum, segja sögur, hlæja og jafnvel bresta í dans undir góðum tónum. Gera daginn þannig að hann verður eftirminnilegur fyrir þig, lifa lífinu og minna sig á þegar að kveldi kemur að þessi dagur kemur aldrei aftur. Þrátt fyrir að þú hafir flautað og steytt hnefann á móti manneskjunni sem svínaði á þig og ég tala nú ekki um ökumann snjómoksturstækisins sem tafði heimkomu þína um þrjár mínútur þrátt fyrir að þú hafir farið yfir á rauðu ljósi.

Eða blóta hjónunum í hljóði sem tóku sér svo sannarlega tímann sjálfsafgreiðslukassanum í uppáhalds matvöruversluninni þinni.

Hélst á tímabili að þau ætluðu að ættleiða kassann!

Auðvitað er eitthvað að þessum gjörðum okkar ekki til fyrirmyndar og við ættum að reyna að fækka neikvæðum smáatriðunum. Halda frekar í litlu smáatriðin sem verða frekar stór fyrir vikið.

Þegar allt kemur til alls þegar maður leggst á koddann eftir amstur dagsins þá er lykilatriði að vera sáttur við sjálfan sig og bíða spenntur eftir næsta degi.

