Bjarg íbúðafélag - opið fyrir umsóknir

Eins og áður hefur komið fram er Bjarg íbúðafélag að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri. Vakin er athygli á að nú er opið fyrir umsóknir í Langamóa 3 en úthlutanir munu hefjast eftir páska, í apríl 2026.
Fyrsta skóflustunga var tekin í apríl 2025 og áætlað að fyrstu íbúðirnar (Langimói 1) verði tilbúnar til leigu í júlí 2026 og að Langimói 3 verði tilbúinn í leigu í nóvember 2026.
Í húsunum tveimur má finna tveggja til fjögurra herbergja íbúðir. Gæludýr eru heimiluð með skilyrðum í íbúðum á jarðhæð í þessu húsi. Sjá hér nánar reglur Bjargs um gæludýrahald.
Nánari upplýsingar um íbúðirnar má finna inni á vef Bjargs íbúðafélags.
Það er á heimasíðu Einingar iðju sem fyrst má lesa um þetta mál.