Er markaðurinn á Akureyri einnig að þróast í átt að kaupendamarkaði?

Húsnæðismál eru mér mjög hugleikin og ég hef gaman af því að fylgjast með umræðunni og stöðunni á markaðnum. Ég hef ítrekað varað við litlu framboði á nýju húsnæði við afgreiðslu á húsnæðisáætlunum síðustu ár enda hefur framboðið verið langt undir íbúðaþörf eins og sjá má á myndum úr húsnæðisáætlunum 2025 og 2026 og spyrja má hvort það hafi orðið til þess að sumir íbúar hafi einfaldlega flutt búsetu sína yfir sveitarfélagsmörkin.
Gera má ráð fyrir að markaðurinn nái betra jafnvægi þegar fjölbýlishúsin í Móahverfi koma á sölu. Það breytir þó ekki því að skammvinnar sveiflur eða dýfur eru óæskilegar. Tryggja þarf jafnara framboð til að draga úr þrýstingi á verð og meiri fjölbreytni í húsnæðisgerð. Lofaði ekki einhver flokkur úr meirihlutanum 350 nýjum íbúðum á ári fyrir síðustu kosningar?
Óvísindaleg rannsókn fasteignanörds
Undanfarið hefur verið talað um að kaupendamarkaður sé að myndast en þá er oftast verið að tala um Reykjavík og/eða höfuðborgarsvæðið. Mér fannst því áhugavert að kanna Akureyri sérstaklega en mjög óvísindalega. Ég fór inn á Vísi og kannaði framboð á 2 til 3 herbergja íbúðum á höfuðborgarsvæðinu miðað við Akureyri og fékk svo gervigreindina til að meta niðurstöðurnar fyrir mig. Þetta er með þeim fyrirvara að einhverjar íbúðir eru til sölu á fleiri en einni fasteignasölu og að okkur er ekki að fjölga jafn hratt og á höfuðborgarsvæðinu.
Höfuðborgarsvæðið (Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær)
Ef einungis er horft til þessara hlutfalla bendir það til þess að framboð íbúða á Akureyri sé mun minna miðað við íbúafjölda en á höfuðborgarsvæðinu. Þetta samræmist bæði myndum í húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar fyrir árin 2025 og 2026 og umfjöllun HMS um þróun markaðarins á Akureyri undanfarin ár. HMS varaði sérstaklega við þessari þróun í frétt árið 2024. Í ljósi þessa má ætla að Akureyri verði áfram, að minnsta kosti um sinn, á seljandamarkaði.
Svo er spurning hvort við séum að byggja samkvæmt þörfum markaðarins og verður það næsta umfjöllunarefni í því sem verður lítill greinaflokkur um húsnæðismál.
Hlakka til að eiga samtal við íbúa og hlutaðeigendur um húsnæðismarkaðinn á næstu mánuðum, Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri.
