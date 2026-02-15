Er markaðurinn á Akureyri einnig að þróast í átt að kaupendamarkaði?

15. febrúar, 2026 - 13:13 Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins skrifar
Sunna Hlín Jóhannesdóttir bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins skrifar

Húsnæðismál eru mér mjög hugleikin og ég hef gaman af því að fylgjast með umræðunni og stöðunni á markaðnum. Ég hef ítrekað varað við litlu framboði á nýju húsnæði við afgreiðslu á húsnæðisáætlunum síðustu ár enda hefur framboðið verið langt undir íbúðaþörf eins og sjá má á myndum úr húsnæðisáætlunum 2025 og 2026 og spyrja má hvort það hafi orðið til þess að sumir íbúar hafi einfaldlega flutt búsetu sína yfir sveitarfélagsmörkin.

Gera má ráð fyrir að markaðurinn nái betra jafnvægi þegar fjölbýlishúsin í Móahverfi koma á sölu. Það breytir þó ekki því að skammvinnar sveiflur eða dýfur eru óæskilegar. Tryggja þarf jafnara framboð til að draga úr þrýstingi á verð og meiri fjölbreytni í húsnæðisgerð. Lofaði ekki einhver flokkur úr meirihlutanum 350 nýjum íbúðum á ári fyrir síðustu kosningar?

Óvísindaleg rannsókn fasteignanörds

Undanfarið hefur verið talað um að kaupendamarkaður sé að myndast en þá er oftast verið að tala um Reykjavík og/eða höfuðborgarsvæðið. Mér fannst því áhugavert að kanna Akureyri sérstaklega en mjög óvísindalega. Ég fór inn á Vísi og kannaði framboð á 2 til 3 herbergja íbúðum á höfuðborgarsvæðinu miðað við Akureyri og fékk svo gervigreindina til að meta niðurstöðurnar fyrir mig. Þetta er með þeim fyrirvara að einhverjar íbúðir eru til sölu á fleiri en einni fasteignasölu og að okkur er ekki að fjölga jafn hratt og á höfuðborgarsvæðinu.

Höfuðborgarsvæðið (Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær)

  • 961 íbúð til sölu, þar af 1.891 nýjar → um 64% nýjar
  • Markaður skoðaður: 2 og 3 herbergja íbúðir
  • Samtals íbúafjöldi í sveitarfélögunum: 243.623
  • Það þýðir um það bil:
    • 1 íbúð til sölu á hvern 82 íbúa
    • 12,2 íbúðir til sölu á hverja 1.000 íbúa

Akureyri

  • 80 íbúðir til sölu, þar af 27 nýjar → um 34% nýjar
  • Athygli vekur líka að margar þeirra nýju íbúða virðast vera frekar dýrar og hafa verið til sölu í einhvern tíma (svipað og við sjáum í Reykjavík).
  • Miðað við um 20.000 íbúa á Akureyri þýðir þetta:
    • 1 íbúð til sölu á hvern 250 íbúa
    • 4 íbúðir til sölu á hverja 1.000 íbúa

Ef einungis er horft til þessara hlutfalla bendir það til þess að framboð íbúða á Akureyri sé mun minna miðað við íbúafjölda en á höfuðborgarsvæðinu. Þetta samræmist bæði myndum í húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar fyrir árin 2025 og 2026 og umfjöllun HMS um þróun markaðarins á Akureyri undanfarin ár. HMS varaði sérstaklega við þessari þróun í frétt árið 2024. Í ljósi þessa má ætla að Akureyri verði áfram, að minnsta kosti um sinn, á seljandamarkaði.

Svo er spurning hvort við séum að byggja samkvæmt þörfum markaðarins og verður það næsta umfjöllunarefni í því sem verður lítill greinaflokkur um húsnæðismál.

Hlakka til að eiga samtal við íbúa og hlutaðeigendur um húsnæðismarkaðinn á næstu mánuðum, Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri.


Húsnæðisáætlun 2025:


Húsnæðisáætlun 2026:

Til baka

Nýjast

  • Bjarg íbúðafélag - opið fyrir umsóknir

    • 15.02.2026
    Eins og áður hefur komið fram er Bjarg íbúðafélag að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri. Vakin er athygli á að nú er opið fyrir umsóknir í Langamóa 3 en úthlutanir munu hefjast eftir páska, í apríl 2026.

  • Lífið, maður minn, lífið

    • 15.02.2026
    Nýr dagur, nýir möguleikar. Verður dagurinn góður eða slæmur? Hver dagur er í okkar höndum og það er okkar að vinna sem best úr honum. Mörg smáatriði koma upp á hverjum degi og þau eru kannski svo smá að við áttum okkur ekki á því hvað þau eru mikilvæg. Nýr dagur býður upp á mörg tækifæri og það er í okkar höndum að gera hann góðan eða slæman.

  • Er markaðurinn á Akureyri einnig að þróast í átt að kaupendamarkaði?

    • 15.02.2026
    Húsnæðismál eru mér mjög hugleikin og ég hef gaman af því að fylgjast með umræðunni og stöðunni á markaðnum. Ég hef ítrekað varað við litlu framboði á nýju húsnæði við afgreiðslu á húsnæðisáætlunum síðustu ár enda hefur framboðið verið langt undir íbúðaþörf eins og sjá má á myndum úr húsnæðisáætlunum 2025 og 2026 og spyrja má hvort það hafi orðið til þess að sumir íbúar hafi einfaldlega flutt búsetu sína yfir sveitarfélagsmörkin.

  • Fram á nótt

    • 15.02.2026
    Börn og aðrir minna þroskaðir menn Það vill svo til að börn undir lögaldri eiga það til að þvælast um á kvöldin og næturnar um helgar í miðbænum. Þetta getur varla talist eðlilegt þó svo að hægt sé að rekja þetta aftur um áratugi. Reglurnar eru nokkuð skýrar um útivistartíma barna og það ber að fara eftir þeim. Þær eru ekki eins og göngustígur sem liggur í 90° gráða beygju og allir stytta sér leið yfir grasið í stað þess að taka vinkilbeygju. Lög og reglur eru ekki sveigjanlegar þó svo að eitthvað hafi verið gert áður. Það er t.d. bannað að keyra á yfir 90 km hraða á þjóðvegum þó svo að margir geri það af og til eða oftast. Lögreglan myndi geta sinnt mun betur meira áríðandi störfum ef hún þyrfti ekki að hafa afskipti af ungmennum sem eru þar sem þeir eiga ekki að vera. Það er auk þess réttur barna og unglinga að foreldrar og forráðamenn setji þeim ákveðnar og skýrar reglur sem á að fara eftir.

  • Skákmenn framtíðar

    • 15.02.2026
    Sveitakeppni grunnskóla í skák var haldin nýverið og mættu þrír skólar til leiks; Oddeyrarskóli, Brekkuskóli og Lundarskóli.

  • Fjöldi stórra verkefna í farvatninu

    • 14.02.2026
    „Það hefur verið ágætt að gera hjá iðnaðarmönnum undanfarin misseri og vonir standa til að svo verði áfram,“ segir Sigmundur Kr. Magnússon þjónustufulltrúi hjá Byggiðn á Akureyri. Mikið hefur verið byggt af íbúðarhúsnæði og þá eru nokkur stór verkefni á vegum hins opinbera í farvatninu á næstunni.

  • Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L - listans í komandi sveitarstjónarkosningm n.k. vor

    • 14.02.2026
    L-listinn kynnti í gær Óðinn Svan Óðinsson sem næsta oddvita listans vegna komandi sveitarstjórnarkosninga n.k vor.

  • Góður gestur væntanlegur á morgun

    • 14.02.2026
    Það er óhætt að fullyrða að góður gestur sé væntanlegur til Akureyrar á morgun þegar þyrla Landhelgisgæslunnar lendir á bílastæðinu við Glerártorg, fyrir framan Nettó, í tilefni 112 dagsins.

  • Loðnuvertíðin komin á fullt

    • 14.02.2026
    Loðnuvertíðin er hafin af fullum krafti og hafa skipin fengið ágætis afla í flestum köstum. Vilhelm Þorsteinsson EA 11, uppsjávarskip Samherja, er í sinni annarri veiðiferð á yfirstandandi vertíð. Skipið er þegar þetta er skrifað að veiðum suð-austur af Vík í Mýrdal.
Sjá meira